Tutta la gioia esplosiva e contagiosa della primavera in questi 2 fiori talmente belli che sembrano usciti da un quadro famoso

Nonostante le cattive notizie in arrivo da ogni angolo del Mondo, dobbiamo cercare un po’ di positività per non deprimerci. Senza dimenticare le sofferenze altrui, anzi magari cercando di dare una mano, ma dobbiamo anche cercare di reagire. La primavera sta già regalandoci le prime giornate più calde e luminose, assieme alla fioritura di piante e fiori. Una miriade di colori e profumi che renderà tutto più bello, anche se metterà in difficoltà tutti coloro che soffrono di allergie. In questi giorni i vivai si riempiranno di clienti, alla ricerca delle solite piante, ma anche di qualcosa di nuovo. E, proprio in tema di alternative, ecco un paio di proposte della nostra Redazione. Dei fiori talmente belli, che potrebbero uscire da un quadro, o da un paesaggio di fantasia. Tutta la gioia esplosiva e contagiosa della primavera in questi 2 meravigliosi fiori che porteranno felicità e positività alla nostra casa.

Forse il più romantico e bello

Siamo abituati alla bellezza e al fascino sempre eterni delle rose e delle orchidee. Fiori che nel tempo sono diventati anche dei simboli commerciali, allontanandosi un po’ dalla loro natura vera e propria. Se parliamo con gli esperti e gli addetti ai lavori, ci consiglieranno però un fiore dal nome decisamente stravagante, ma davvero bello: “il cuore sanguinante”. In questo suo nome che potrebbe mettere tristezza invece che gioia, c’è tutto il suo aspetto.

Un fiore che assomiglia a un cuore e che alla sua estremità presenta una protuberanza davvero simile a una goccia di sangue, o a una lacrima. Il cuore sanguinante, che possiamo trovare anche in altri colori, è uno dei simboli della primavera e ama un clima abbastanza fresco. Vedendolo fiorire, è davvero uno degli spettacoli in assoluto più grandiosi della natura. Se, pensiamo che su ogni gambo, si aprono addirittura una ventina di fiori, tutti a forma di cuore.

Tutta la gioia esplosiva e contagiosa della primavera in questi 2 fiori talmente belli che sembrano usciti da un quadro famoso

Sembra una margherita colorata, la Gazania, che in molti Paesi chiamano “fiore del tesoro”. La sua bellezza, la sua freschezza e i suoi colori vivaci rappresentano in pieno la positività della primavera. Ma, non solo i fiori sono colorati e vivaci, perché anche le foglie presentano un verde che sembra uscito dal pennello di un pittore. È un fiore robusto, che venendo dal Sudafrica, ama il sole e l’esposizione alla luce per buona parte della giornata. Possiamo trovarlo nella versione gialla e rossa, arancione, ma anche bianco e rosa. Bellissima la sua caratteristica di chiudersi nel caso in cui la temperatura scenda, per riaprirsi all’indomani con l’arrivo del sole.

Approfondimento

Ecco il fiore capace di inondare il nostro giardino di colori ma anche di aiutarci a fermare il tempo