Avere sempre una torta gustosa per colazione è il sogno di molti. Però non tutti amano cucinare, quindi spesso si ricorre ai dolci confezionati. In realtà, la soluzione sta semplicemente nel trovare le ricette giuste, facili da seguire e magari anche veloci. Chi non vuole cimentarsi in dolci complessi dalla lunga preparazione può comunque trovarne che facciano al caso suo. Quel poco tempo che si deve impiegare per prepararli viene anche ben ripagato, come nei dolcetti alla Nutella pronti in 15 minuti. Altrettanto facile e veloce è una torta profumata al cocco davvero deliziosa.

La torta da colazione semplice e buona da preparare velocemente con pochi ingredienti economici

La cucina italiana è piena di dolci sorprese come il dessert che vogliamo proporre oggi, dove i protagonisti sono la Nutella e il cocco. Il cocco in ogni sua forma, che sia come farina, latte o frutto, può essere adoperato in diverse ricette di cucina. È un ingrediente fondamentale per profumare ad esempio dei morbidi dolcetti che richiedono solo due ingredienti. Anche la torta al cocco e Nutella è davvero sfiziosa e non può non tentare, conquistando soprattutto i più golosi grazie a un abbinamento irresistibile. Come prima cosa, bisogna preparare l’occorrente necessario, ossia pochi ingredienti:

100 g di farina di cocco;

100 g di farina 00;

120 g di zucchero;

mezza bustina di lievito;

2 albumi d’uovo;

140 ml di latte;

Nutella quanto basta.

Al posto della Nutella, con soli 5 ingredienti si può preparare in casa una crema di nocciole deliziosa in pochi minuti. Passiamo ora al procedimento di questo dolce particolare.

La ricetta completa per uno spettacolare dolce alla Nutella profumato al cocco

In una ciotola bisogna versare, in quest’ordine, le due farine, lo zucchero e il lievito, setacciandoli. Poi, andranno aggiunti gli albumi e il latte, da mescolare bene con un cucchiaio. Si otterrà quindi un impasto omogeneo e denso. Se risulta troppo liquido, si può aggiungere un altro po’ di farina di cocco.

Si dovrà quindi imburrare e infarinare una tortiera, possibilmente a cerniera, in cui versare metà del composto. Quindi, si può aggiungere la Nutella in modo omogeneo sulla superficie e infine l’altra metà di impasto, coprendo il più possibile la Nutella. Dopo circa 15 o 20 minuti in forno preriscaldato a 180 gradi, la torta da colazione semplice e buona è finalmente pronta per essere gustata. Quando si sarà raffreddata, si potrà decorare a piacere con ciuffi di Nutella e una spolverata di farina di cocco.