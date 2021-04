Com’è possibile che esista una pianta capace di regalarci fiori bellissimi ma anche delle tisane in grado di aiutare la nostra salute. Solo madre natura avrebbe potuto ideare una meraviglia del genere. Ecco il fiore capace di inondare il nostro giardino di colori ma anche di aiutarci a fermare il tempo e gli acciacchi: l’ibisco. In questo nostro articolo vedremo questo pianta dalla doppia virtù ornamentale e salutistica.

La più bella nei posti più belli

Qualcuno sostiene che l’ibisco è una delle piante più belle in assoluto. Parliamo, ovviamente di pareri soggettivi, ma sicuramente i posti da cui vengono i suoi esemplari più belli hanno pochi rivali in tal senso. Si dice infatti che le coltivazioni più splendide dell’ibisco siano alle Hawaii e negli atolli del Pacifico tra Australia e Nuova Zelanda. Un fiore di tale bellezza, che per molte popolazioni è il simbolo dell’amore eterno e della fedeltà.

Come coltivare l’ibisco

Ecco il fiore capace di inondare il nostro giardino di colori ma anche di aiutarci a fermare il tempo, adattandosi perfettamente sia al vaso che al terreno. A patto però di farlo crescere in un clima mite. Questa pianta non ama infatti il freddo e d’inverno dovremmo proteggerla e ripararla. Ha bisogno di un terreno fertile e particolarmente ricco di minerali. Solitamente basta l’acqua piovana, non essendo una pianta che ha bisogno di grandi annaffiature.

Dai suoi fiori ecco il karkadè

Una delle bibite più famose delle favole è il carcadè, e si prepara proprio con i fiori essiccati dell’ibisco. Da secoli le tisane fatte con questo fiore, grazie alla sua ricchezza di vitamine, flavonoidi e sali minerali, aiutano l’uomo nella:

digestione;

lotta i radicali liberi;

diuresi;

corretta funzione del transito intestinale;

attività rilassante;

prevenzione di infezioni e malattie.

