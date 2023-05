Trucco anni ’20: da Gwen Stefani a Katy Perry ecco il make up per una serata speciale

Stai cercando un look particolare, un modo inconsueto di vestirti o truccarti per una serata speciale? Puoi prendere spunto dal trucco che usavano le donne negli anni ’20, idea che da tempo hanno sfruttato anche le star internazionali.

La moda può essere quasi definita come un cerchio che gira, perché tutto torna e si ripropone. Spesso anche in una chiave diversa da quella iniziale. Pensiamo all’abbigliamento attuale, che ha visto il ritorno di capi che erano in gran voga negli anni ’90. Anche le pettinature, a volte, prendono spunto dalle mode di un tempo. E ciò è anche da considerarsi per il make up. In particolare, famose cantanti come Gwen Stefani e Katy Perry hanno abituato il pubblico ai loro look a volte stravaganti ma sempre impeccabili. Entrambe le star non hanno mancato di presentarsi a eventi, o anche nei video delle loro canzoni più famose, come Gwen Stefani, con un look ispirato agli anni ‘20. Questo, in particolare, per pettinature e trucco.

Donne e attrici nel secondo decennio del ‘900

La donna negli anni ’20 rinasce dopo il periodo di privazioni dovute all’incombere della catastrofe della Prima Guerra Mondiale. Emancipata, abbandona i capelli lunghi per portare chiome cortissime e ondulate. Allo stesso modo, lunghe e ingombranti gonne lasciano spazio a vestiti corti, spesso adornati da spacchi e lustrini.

Su cui si accomodano scintillanti accessori come collane di perle, cappelli e piume. Basta pensare ad attrici come Louise Brooks e Clara Bow, che, soprattutto, non rinunciano al trucco viso. I loro volti sono sempre incredibilmente truccati, ma femminili, sensuali e mai volgari.

Trucco anni ’20: da Gwen Stefani e altre star l’esempio da copiare

Gwen Stefani, prima di passare all’attuale look capelli lunghi, ci ha abituati a vari cambi di immagine. Tra cui lo stile anni ’20. Anche Katy Perry spesso non ha mancato, nel corso della sua carriera, di presentarsi a serate di gala con un look ispirato a quel preciso decennio del Novecento.

A parte pettinature ondulate sopra le spalle, molto particolare è il trucco viso anni ’20. Che puoi ricreare magari per una serata speciale. Puntando su un incarnato diafano ottenuto da cipria chiara e blush rosa sulle guance, smokey eyes nero per gli occhi e ciglia incurvate da un mascara black intenso. Per la bocca ideale un rossetto rosso acceso a coprire un tratto di matita che ne evidenzi la forma a cuore. Rivive dunque il trucco anni ’20: da Gwen Stefani passando per te.