Per essere tonica e in forma in vista della prova costume basta 1 minuto: ecco cosa fare

Vuoi eliminare grasso in eccesso su fianchi, pancia e addome oltre a migliorare forza, tonicità e umore? Ecco l’allenamento per te.

Manca sempre meno alle vacanze e di conseguenza i più non vogliono farsi trovare impreparati pensando al momento della prova costume. Certo, la voglia di mettersi a fare esercizio o curare maggiormente l’alimentazione è quasi sempre pari a zero, ma qualche sacrificio bisogna pur farlo. Tra l’altro, non è necessario sottoscrivere un abbonamento last minute e andare in palestra, ma puoi allenarti ogni giorno comodamente a casa. Questo ovviamente non significa replicare intere sessioni di esercizi che normalmente faresti con un personal trainer. Per essere tonica e in forma sono sufficienti anche attività semplicissime e che non richiedono attrezzi specifici.

In effetti, i modi per ridurre la sedentarietà tipica da ufficio o la pigrizia in generale sono davvero tanti. Bastano anche una passeggiata di 5 minuti al mattino prima di andare in ufficio, quella con il cane o le scale al posto dell’ascensore. Prova anche ad alzarti e abbassarti in punta di piedi mentre prepari da mangiare o fai piccoli esercizi di allungamento mentre guardi una serie. Insomma, per allenarti e rassodarti basterebbero 5 o 10 minuti di movimento al mattino e altrettanti al pomeriggio e alla sera.

Per essere tonica e in forma e affrontare al meglio la prova costume fai un po’ di Exercise Snacking

Oltre poi ad improvvisare questi mini workouts nel corso della giornata, sfruttando tutte le possibili situazioni, puoi integrare con qualcosa in più. Ad esempio, inserisci nella tua tabella di marcia giornaliera 1 minuto di corsa, camminata o salti sul posto. Oppure fai 1 minuto di plank, jump squats o i più banali sit-to-stand, che prevedono di alzarsi e sedersi da una normalissima sedia.

Se combini tutti gli esercizi elencati, otterrai un mini allenamento cardio da 9 minuti da provare nel weekend, qualora in settimana non avessi tempo.

I benefici dell’Exercise Snacking

E se ancora non fossi sufficientemente motivata a fare un po’ di sport, forse dovresti considerare tutti i pregi di una sana attività fisica. Fare esercizio aiuta senza dubbio a tonificare e modellare il fisico, rinforza i muscoli e stimola il sistema respiratorio e cardiovascolare. Inoltre, lo sport favorisce la produzione di endorfine correlate alla serotonina, il cosiddetto ormone della felicità. Di conseguenza, l’attività sportiva contribuisce non solo a ridurre il rischio di malattie quali il diabete, ma è un toccasana anche per umore e stress. In poche parole, è praticamente fondamentale fare un po’ di movimento ogni giorno, che si tratti di andare in bicicletta o fare una semplice camminata.

Tra l’altro, proprio la camminata è una delle 5 attività fisiche più salutari secondo un recente studio condotto dalla Harvard Medical School. Al primo posto della classifica svetta il nuoto: è completo perché coinvolge tutti i muscoli del corpo e lavora su metabolismo e respirazione. Un’ottima alternativa da piscina potrebbe essere anche l’acquagym. Il secondo gradino del podio è tutto per il Tai Chi, la disciplina più adatta per combinare meditazione e movimento. Seguono poi l’allenamento muscolare, la camminata e i meno noti esercizi di Kegel.