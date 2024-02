Molte persone investono in materie prime e in azioni ad esse collegate. Proprio per questo, vediamo quale sarà la situazione dell’oro durante l’anno.

L’oro è innanzitutto una materia prima e in quanto tale trova impiego nell’industria e nell’artigianato. I maggiori produttori di oro fisico sono i Paesi cosiddetti “emergenti”, perciò l’andamento delle loro economie ne influenza in maniera diretta la richiesta e conseguentemente il prezzo. Caratteristica fondamentale dell’oro è di essere un bene rifugio, ossia un bene il cui valore intrinseco si presume rimanga tale qualunque sia la situazione sociale, politica ed economica contingente.

Se ne deduce che in momenti di incertezza o in presenza di notizie che scuotono negativamente il mercato, il prezzo dell’oro tende sempre a salire. Anche la situazione sociopolitica degli Stati produttori ha ovviamente una ripercussione sul prezzo di mercato, ma gli squilibri di produzione tendono a riassorbirsi rapidamente. Vi sono poi altri legami che potremmo definire come interni al mercato, ossia le correlazioni con l’andamento della quotazione di altri beni o valute.

La prima e più importante è quella con il dollaro americano. Seppur la quotazione dell’oro venga tradotta nella valuta di ogni Paese, a livello borsistico il metallo viene scambiato in dollari. È facile perciò intuire le conseguenze di ciò: se il dollaro americano sale di valore, occorrerà meno denaro per acquistare la classica oncia d’oro, perciò il prezzo scenderà. All’opposto, se il dollaro diminuisse di valore ne occorrerebbero di più, e quindi il prezzo dell’oro al grammo salirebbe. Per questo motivo il prezzo risente in maniera molto forte dell’andamento dell’economia americana, ma anche di quello dei tassi di interesse nell’euro, entrambi fattori che fanno muovere il prezzo della valuta americana e via dicendo.

Nel 2024 si potrebbe investire in oro? Ecco un riassunto della situazione

Dopo questa doverosa premessa, cerchiamo di rispondere a questa domanda. Come riportano anche gli analisti di Online Sim, in questo momento il valore dell’oro è ai massimi storici e cioè intorno ai 2 mila dollari all’oncia.

Di questo scenario potrebbero beneficiare le aziende che lo producono, i cui titoli azionari potrebbero beneficiarne. Nel 2024 si potrebbe investire in oro, dunque? A quanto pare sì, anche perché aiuta a diversificare il portafoglio e quindi a mitigare i rischi in uno scenario geopolitico ed economico molto complesso come lo è quello attuale.

