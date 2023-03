Come disegnare le labbra e ingrandirle se sottili: ecco come devi fare per correggerne la forma

Se non sei soddisfatta della forma della tua bocca perché la vedi troppo piccola e sottile, puoi rivolgerti ai segreti del make up per migliorare quello che ti appare come un difetto. Ecco come devi fare per ottenere un ottimo risultato.

Le labbra piccole possono essere una tua caratteristica genetica. Oppure si sono assottigliate con l’avanzare dell’età. Questa particolarità, però, a te non piace perché desideri labbra grandi, voluminose, carnose e voluttuose. Non ritieni sia il caso di sottoporti a filler o interventi di chirurgia estetica e vorresti provare alcuni trucchi di make up labbra. Eccoti accontentata! Stai per scoprire come ingrandire le labbra con il trucco disegnandole in un modo preciso.

La preparazione prima di cominciare

Prima di iniziare a ingrandire le tue labbra piccole, devi prepararle in maniera adeguata. Forse poche ci pensano, ma l’idratazione è importante. Esegui prima un delicato scrub, quindi usa un balsamo labbra: in questo modo, le preparerai al meglio. Questi accorgimenti possono, inoltre, aiutarti a proteggere le tue labbra, soprattutto se tendono a screpolarsi o alla formazione di piccole rughe. Puoi usare quotidianamente il balsamo labbra e riservare lo scrub una sola volta a settimana. Vediamo ora come devi proseguire.

Come disegnare le labbra e ingrandirle

Senza dubbio, l’azione di disegnare le labbra implica in automatico l’utilizzo di una matita. Grazie a una matita labbra potrai, infatti, creare la nuova forma della tua bocca. Puoi pensare di comprarla del colore del tuo rossetto o della tua bocca. In realtà, il trucco per capire davvero come disegnare le labbra e ingrandirle è acquistare la matita labbra in colore bianco. Il bianco ti aiuterà, infatti, a far apparire la bocca più grande. Devi acquistarla con mina morbida quindi puoi quindi iniziare a disegnare il contorno del labbro superiore.

Dovrai muoverti leggermente fuori dal perimetro naturale, partendo da un angolo esterno per arrivare all’altro. Il labbro inferiore andrà, invece, disegnato più dritto sui lati e maggiormente arrotondato nella parte bassa. Se le tue labbra sono particolarmente sottili, sfuma la matita verso gli angoli esterni: questo trucco allargherà e ingrandirà la bocca.

Rendere la bocca carnosa

Labbra grandi sono sinonimo di labbra carnose. Questo effetto può essere dato grazie alla colorazione. Per infondere carnosità alla tua bocca, puoi utilizzare un rossetto perlato lucente. Quando lo stenderai, dovrai fare attenzione a coprire per bene il tratto di matita bianca, che si uniformerà al colore. Per un effetto ancora più ricco di volume e carnosità, dopo aver passato il rossetto puoi stendere sulle labbra un gloss trasparente.