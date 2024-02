Il 28 febbraio sarà il giorno in cui verrà gettata luce sull’esercizio 2023. Nell’attesa, le azioni Moncler si avvicinano con cautela alla resa dei conti dei dati societari 2023.

Dopo un inizio d’anno incerto, con il marchio di lusso Burberry che ha emesso un profit warning, Moncler ha registrato un recupero significativo, in parte grazie ai risultati positivi di Lvmh. Recentemente, l’azienda italiana ha annunciato stime finanziarie per il 2023, con un aumento previsto dei ricavi del 12,5% a 2,93 miliardi di euro e un risultato operativo stimato a 871 milioni di euro, con un’utile netto previsto di 597 milioni di euro. Gli analisti sono ottimisti per il prossimo trimestre, sebbene durante l’ultima presentazione dei conti, lo scorso ottobre, Moncler abbia deluso le attese, portando il titolo a toccare minimi recenti. Tuttavia, la recente performance positiva e le prospettive di crescita hanno rinnovato il sentiment degli investitori nei confronti dell’azienda.

Un’altra spada di Damocle pende sulla testa di Moncler

Il titolo Moncler quotato su Piazza Affari ha registrato un calo dopo che Grinta, una holding legata alla famiglia del fondatore di Stone Island, ha annunciato il recesso da Double R, società che detiene il 23,7% delle azioni di Moncler e è controllata da RPH, la holding di Remo Ruffini, che ne possiede il 66,7%. Questo segue il recesso annunciato a gennaio da Venezio Investments, controllata da Temasek, il fondo sovrano di Singapore. Grinta acquisirà così azioni Moncler che potrebbero essere vendute sul mercato, aumentando il rischio di sovrapposizione di offerta, con potenziali effetti negativi sul prezzo delle azioni dovuti all’eccesso di offerta.

Le raccomandazioni degli analisti

Le opinioni delle principali banche d’affari sul titolo sono varie: circa il 50% raccomanda di acquistare, il 46% consiglia di mantenere e solo circa il 4% suggerisce di vendere. Il prezzo medio obiettivo a 12 mesi fornito da queste banche è di oltre 61 euro, in linea con il valore attuale del titolo, indicando un margine di apprezzamento limitato. Questo suggerisce che le prospettive sul titolo sono miste, con una tendenza verso la stabilità piuttosto che verso significativi aumenti di valore nel breve termine.

Le indicazioni dell’analisi grafica sullo scenario più probabile per le quotazioni

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 26 febbraio in ribasso del 2,18% rispetto alla seduta precedente a quota 62,70 €.

La tendenza in corso è rialzista, ma le quotazioni si trovano a contatto con un livello che già in passato ne ha frenato più volte l’ascesa. Il superamento di area 65,30 €, potrebbe essere decisivo per la continuazione del rialzo in corso.

I ribassisti, invece, potrebbero avere nuovamente il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 58,59 €.

