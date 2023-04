Occhi da cerbiatta o effetto ciglia finte? Ecco i mascara preferiti dalle star di Hollywood che costano meno di 15 euro

Svelati i migliori mascara effetto volume o extra allunganti per uno sguardo magnetico e giovane: parola delle star.

Anche quando si sceglie un make up basico perché mancano il tempo o la voglia di truccarsi, non si può fare a meno del mascara. Del resto, ne basta una sola passata per aprire immediatamente lo sguardo e renderlo più fresco o sensuale, regalando una nuova luce al viso. Inoltre si tratta di un prodotto che, pur nella sua semplicità, cerca di andare incontro alle più disparate esigenze.

Ebbene sì, i mascara non sono tutti uguali. Ci sono quelli con effetto allungante come quelli volumizzanti e anche il colore varia tra nero, marrone e persino blu. Senza contare che il mascara è molto versatile: si adatta tanto ai make up elaborati, come gli smokey eyes, quanto a quelli più semplici. Ognuna di noi, poi, ha una marca preferita: un mascara con cui si trova meglio per ottenere il massimo del risultato con il minimo sforzo. Ma se sei in cerca di idee per sfoggiare occhi da cerbiatta o effetto ciglia finte, i mascara da provare sono suggeriti direttamente dalle star.

Sguardo da diva

Di solito, siamo abituate a vedere le star truccate quando compaiono agli eventi pubblici come i red carpet o quando vengono scelte per le copertine. Ultimamente, però, capita spesso di vedere attrici e influencer che promuovono la bellezza al naturale, sui social e non solo. E, a proposito di social, ultimamente c’è un trend che sta letteralmente spopolando su TikTok e che vede protagonista proprio un mascara. Si tratta dell’High Roller Legendary Volume Mascara, ideato da Joha Beauty.

I motivi di tanto successo? L’effetto extra allungante e volumizzante, gli ingredienti di qualità, la facilità di applicazione e rimozione e il prezzo irrisorio. Tuttavia, l’High Roller Legendary non è il solo prodotto promosso da Vip, influencer o addirittura teste coronate: scopriamo tutti gli altri.

Occhi da cerbiatta o effetto ciglia finte? Sveliamo quali sono i mascara preferiti da Scarlett Johansson, Kate Middleton e Meghan Markle

Cominciamo da una vera icona per quanto concerne non solo l’abbigliamento ma anche il beauty: la principessa del Galles, Kate Middleton. A quanto pare, il suo mascara preferito è Hypnôse di Lancôme e lo amerebbe talmente tanto da averlo scelto anche per il giorno delle nozze. La cognata Meghan Markle, invece, sarebbe affezionata al Lash Sensational luscious di Maybelline New York. Il suo scovolino affusolato permette infatti di infoltire le ciglia, senza però creare quei fastidiosi grumi che invecchiano e appesantiscono lo sguardo.

Della stessa linea segnaliamo anche The Falsies Mascara, con formula allungante e pigmenti neri per infoltire il volume delle ciglia. Il prezzo di entrambi si aggira tra i 10 e i 12 euro circa, ma c’è un mascara ancora più economico e funzionale. Si tratta del Masterpiece Max di Max Factor: costa meno di 8 euro, ma è studiato per donare volume e lunghezza extra, ad alta definizione. Lo ha menzionato la nota attrice Scarlett Johansson in un’intervista, ringraziando la sua make up artist per il consiglio.