6 titoli azionari su cui Warren Buffett sta basando il proprio portafoglio

Warren Buffett è il CEO di Berkshire Hathaway e uno degli uomini più ricchi al Mondo. Ha accumulato il suo enorme capitale soprattutto grazie ad investimenti di enorme successo e che hanno riguardato in primis il mercato azionario. Uno dei titoli con cui ha guadagnato di più è stato ad esempio Apple, su cui ha puntato per moltissimo tempo e punta tutt’oggi. Oggi tratteremo alcuni dei titoli azionari su cui il magnate sta investendo in questo 2024.

La strategia di investimento di Buffett

Il CEO di Berkshire Hathaway ritiene si debba restare sempre investiti e approfittare dei ribassi. Infatti, la sua strategia di investimento prevede di puntare su titoli da tenere per molto tempo, in modo da far sfruttare l’anatocismo e guadagnare ancora più soldi.

A differenza di numerosi analisti e investitori, l’Oracolo di Omaha (così è soprannominato Buffett) non ritiene che sia necessario diversificare i propri investimenti se questi sono studiati a dovere.

Il portafoglio della sua colossale azienda detiene oltre 50 titoli azionari, tuttavia una piccola parte di questi (precisamente 6) ne costituisce l’80%. Quali sono? Scopriamolo e riportiamo le opinioni del consenso raccolte da alcune riviste specializzate.

6 titoli azionari su cui Warren Buffett sta basando il portafoglio

Ebbene, partiamo dalla già citata Apple, che costituisce il 47% dei 362 miliardi di dollari investiti nel portafoglio di Berkshire Hathaway.

Come abbiamo precedentemente scritto, Buffett è molto fedele a quest’azienda, che gli ha permesso di guadagnare molta della sua fortuna nel corso degli anni. Lo è rimasto anche in momenti duri, come lo è quello attuale, dacché Apple è stato declassato a ”sottopeso” da Barclays.

Attualmente, le azioni di Apple vengono scambiate a 181,2 USD. Il consenso formato da 45 analisti raccomanda Accumulate e fissa come target di prezzo medio 200,6 USD.

Bank of America

Questo titolo costituisce il 9,6% del portafoglio di Berkshire Hathaway e si è distinto per l’innovazione nel settore dei servizi finanziari.

Le sue azioni vengono scambiate a 33,61 USD. La raccomandazione media in questo caso è Accumulate e il prezzo obiettivo medio fissato 37,72 USD.

American Express

In questo titolo è investito il 7,8% del portafoglio di Buffett ed è uno di quelli che detiene da più tempo. Il prezzo a cui vengono scambiate le sue azioni è di 217 USD.

Anche in questo caso, la raccomandazione media degli analisti (di numero 31) è Accumulate e il prezzo obiettivo medio fissato 206,5 USD.

Coca-Cola Company

Costituisce il 6,6% del portafoglio di Berkshire Hathaway ed è il titolo che Buffett detiene da più tempo in assoluto.

Il prezzo a cui vengono scambiate le sue azioni è 60,71 USD. Il consenso degli analisti (24) fissa come raccomandazione media Buy e come target 65,84 USD.

Chevron

Chevron rappresenta il 4,6% del portafoglio di Buffett, che ha deciso di puntarvi proprio perché si aspetta che i prezzi dei combustibili fossili, dei gas naturali e del petrolio si mantengano alti per molto tempo.

Il prezzo a cui vengono scambiate le sue azioni è di 154,4 USD e il consenso (26 analisti) fissa come raccomandazione media Accumulate e come target di prezzo 178 USD. Vediamo l’ultimo dei 6 titoli azionari su cui Warren Buffett sta basando il portafoglio.

Occidental Petroleum

Chiudiamo infine con questo titolo, che è il 4,1% del portafoglio di Berkshire Hathaway. Le sue azioni sono prezzate 60,47 USD, mentre la raccomandazione media fissata dal consenso (24 analisti) è Accumulate e il target è 65,72 USD.

Gli ultimi investimenti del magnate

Di recente, Buffett ha disinvestito l’1% su Apple e ha deciso di puntare anche su altri titoli, tra cui il già citato Occidental Petroleum, di cui ha acquistato in totale 248 milioni di azioni.

