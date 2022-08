L’Italia è stata resa famosa non solo dai panorami mozzafiato e dal cibo divino, ma anche per la bellezza tipicamente mediterranea delle persone. Uomini o donne che siano, questi individui solitamente hanno la carnagione ambrata, che può diventare abbastanza scura con l’abbronzatura. Il più delle volte, presentano anche capelli neri e occhi color ebano. Non si conta il numero delle dive e delle bellezze nostrane che si sono fatte conoscere all’estero grazie a questa tipologia fisica così apprezzata e vicina al fascino delle donne mediorientali.

Nonostante ciò, truccarsi quando si ha gli occhi marroni e la carnagione scura può non essere sempre intuitivo. Per farlo, si può provare a copiare un trucco esotico e misterioso, che prevede diverse sfumature di kajal nero per creare uno splendido effetto smookey eyes. Anche se, per quanto evergreen, questo modo di concepire il make up è alquanto superato.

Dunque si può rinnovare il proprio stile, senza appesantirsi e con un effetto curato e abbastanza naturale? Si può certamente, con uno smookey eyes dal taglio felino e declinato nei toni più caldi, senza usare kajal o matite. Si tratta di un make up perfetto per le giovanissime, da completare con un lucidalabbra nei toni del rosa o dell’arancio. Tuttavia, seguendo qualche piccolo accorgimento in più, questo trucco può conferire uno sguardo ammaliatore anche a chi ha superato i 50 anni.

Truccarsi quando si ha gli occhi marroni e la pelle abbronzata, i consigli

L’ideale per sottolineare lo sguardo in modo glamour è giocare con varie sfumature di ombretti, i cui colori in questo caso vanno dal bronzo, al marrone scuro, all’oro. Infatti, i colori brillanti e caldi possono illuminare meravigliosamente un incarnato tendente al nocciola e i toni del mogano che compongono l’iride.

Come fondotinta è consigliato il Light Wonder di Charlotte Tilbury n. 6, che ha la tonalità giusta per uniformare l’incarnato. Durante la sua applicazione, è importante sfumare bene anche sul collo. È consigliato, per le palpebre, un correttore di Kryolan, Concealer Circle, la cui confezione offre diverse nuance, adatte a ogni tipo di pelle.

Come esaltare lo sguardo

Se si dovesse avere la fortuna di poter sfoggiare sopracciglia nere, folte e definite, è bene dar loro un contorno luminoso, usando sulla parte superiore della palpebra un ombretto dai toni arancio. Sulla palpebra inferiore, invece, si può creare un gioco di sfumature che degrada verso l’esterno, avvalendosi della palette di Charlotte Tilbury, Filmaste Bronze&Glow “Medium Dark”. Quest’ultima comprende 4 tonalità: crema lucido, bronzo oro e marrone scuro.

Si inizia a sfumare il marrone scuro sull’attaccatura delle ciglia usando un pennino sottile, per poi passare al bronzo e all’oro, terminando con la nuance più chiara. A questo punto, il tocco finale viene dato dal mascara, che deve essere denso ma non pastoso, possibilmente volumizzante.

