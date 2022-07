Gli anglosassoni utilizzano l’espressione “less is more” per trasmettere quanto la bellezza possa risiedere nella semplicità. “Meno è di più”, letteralmente, è un modo di sottolineare l’importanza della sintesi. Una filosofia estetica e minimalista che nasce dal mondo dell’architettura per estendersi a tutte le arti, compresa quella del make up. E d’altronde, cosa c’è di più affascinante che un aspetto fresco, semplice e curato?

Alle ragazzine spesso si dice che un trucco eccessivamente marcato invecchia. E per quanto le giovani possano permettersi davvero molte digressioni in tema di trucco ed estetica, l’osservazione rimane reale. Quando si diventa mature, così come da fanciulle, un trucco pesante e aggressivo grava sulla percezione dell’età. È importante dunque capire come truccarsi in modo semplice e naturale a 50 anni, per non commettere errori grossolani.

È davvero innegabile che una palette di colori neutri, con le corrette ombreggiature e dei piccoli trucchi di stile facciano guadagnare in freschezza e bellezza. I blush di colore più chiaro e più scuro ridefiniscono il volume del volto e dei lineamenti. Un buon fondotinta neutro, unito a un correttore, possono coprire imperfezioni e piccole macchie. Ormai, i metodi per truccarsi e per risolvere gli inestetismi delle rughe sono alla portata di tutti, anche con tecniche geniali e molto economiche. Ma le rughe non fanno la persona.

Un atteggiamento riservato e disinvolto, unito a un trucco basic ma curato in modo preciso, può fare di qualunque donna un’elegante diva francese. Con lo charme tipico di chi accetta lo scorrere del tempo e non rinuncia ad essere una donna attraente, di classe e con un tocco di semplicità.

Come truccarsi in modo semplice e naturale a 50 anni per dimostrare un età più giovane con stile ed eleganza

Ogni età ha il suo segreto di bellezza, l’importante è capire come farlo emergere e valorizzarlo al massimo. Un trucco veloce, perfetto sia per il giorno ma anche per un aperitivo informale nel tardo pomeriggio o sera, può essere realizzato in 5 minuti.

Occorre un primer arricchito di collagene, di una tonalità media. Chi ha una pelle ambrata, scura o molto chiara, può optare per una pigmentazione simile a quella della propria epidermide per esaltarne la bellezza. Come base, soprattutto in estate, è bene stendere prima una crema solare a protezione 50, che garantisce una certa idratazione. L’importante è stenderla alla perfezione, senza lasciare grumi. Il primer va applicato accuratamente ovunque, anche sulle palpebre, con l’apposito pennello. La texture acquosa di questo prodotto, a differenza del correttore per occhiaie, non sottolinea i solchi delle rughe d’espressione.

Un aspetto più giovane si ottiene ridisegnando le sopracciglia e rendendole più folte e ordinate. Per far questo bisogna usare una matita di colore compatibile, da sfumare con un pennellino. Sulle palpebre si stende un ombretto chiaro e opaco, che va sfumato anche nella parte inferiore degli occhi. Nella parte superiore delle palpebre, invece, è utile sfumare una riga di ombretto marrone scuro, soprattutto per mimetizzare l’inestetismo delle palpebre cadenti. Un fard di tonalità più chiara va applicato sui contorni del viso, sul naso e sulla parte alta degli zigomi, per rimpolparli. È bene stendere del fard più scuro nell’incavo delle gote, sfumandolo verso l’alto, per ridisegnarne la forma. Per finire, un mascara scuro e volumizzante per valorizzare la bellezza dello sguardo.

