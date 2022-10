Aumentare le labbra naturalmente in un minuto con un semplice rossetto o tinta

Da sempre sinonimo di femminilità, le labbra sono spesso le protagoniste dei make up, dai più semplici a quelli più complessi. Colorate con tinte o rossetti dalle tonalità più intense, oppure definite in modo naturale grazie a un filo di matita o un gloss, le labbra ben curate donano al viso un aspetto più sano e sensuale. Per questo motivo, prendersene cura è importante.

Volume senza filler, è possibile?

Aumentare le labbra e renderle più carnose e voluminose è diventato un cruccio per molte donne (ma anche per diversi uomini). Negli ultimi anni, sta spopolando il trend del filler. Nel dettaglio, il filler altro non è che una sostanza di riempimento (di solito acido ialuronico), che si inietta lungo il perimetro delle labbra, oppure direttamente nella mucosa labiale (nel derma) per modellare la forma e il volume della zona interessata.

Non tutti sanno che l’acido ialuronico viene già prodotto naturalmente dal nostro corpo, ma che con il passare del tempo, diminuisce. In questi casi, la pelle tende a “cedere” e a perdere elasticità, favorendo la formazione di rughe. Tuttavia, esistono anche altre tecniche, più o meno permanenti, che donano alle labbra più definizione e simmetria, senza ricorrere alle iniezioni di filler. Ad ogni modo, per un risultato temporaneo, ma efficace ci si può sempre avvalere di qualche piccolo trucchetto di make up. Di seguito, l’ultima moda per le labbra.

Ecco il trend dell’autunno per aumentare le labbra in modo naturale

La stagione diventa sempre più fredda e con essa arrivano anche le ultime tendenze di make up. Per le labbra, tornano le sfumature più scure e intense. Spazio ai rossi (dalle tonalità calde o fredde), ai prugna e ai bordeaux. Per l’autunno e l’inverno 2022 e 2023, però, il vero trend di stagione saranno le “bond lips”. Sostanzialmente, il finish del rossetto rosso è opaco e dall’effetto vellutato. Dunque, per delle labbra “bold” serviranno dei rossi intensi e dei prodotti rimpolpanti.

Per ottenere labbra perfette sono necessari questi step:

esfoliare e idratare le labbra;

scegliere un rosso dal finish opaco che stia bene all’incarnato e abbinarlo anche alla matita;

disegnare il contorno labbra, leggermente overlining (soprattutto al centro) rispetto alle labbra naturali;

passare il rossetto o la tinta labbra con un apposito pennellino;

infine, con un velo di correttore andare a coprire eventuali sbavature.

Le bold lips saranno il focus dell’intero make up. Per questo motivo, la base e gli occhi saranno truccati in modo molto lieve. Fondotinta leggerissimo e una passata di blush per la base. Per gli occhi, invece, disegnare la codina esterna dell’occhio con una matita nera o marroncina. Poi, sfumare bene verso l’esterno. Infine, applicare il mascara, insistendo di più sulla parte esterna degli occhi per creare un effetto più allungato e uno sguardo più seducente in poche e semplici mosse.

