Come truccarsi il viso per venire bene in foto a qualsiasi cena o matrimonio

Le foto ormai fanno parte del nostro quotidiano. Che sia per ricordare un evento oppure per condividere le vacanze su Instagram, ormai non possiamo più sfuggire. Non solo, ma grazie al nostro smartphone ora è facile anche fare qualche selfie. Questo ci ha portato, però, a essere sempre più attenti a come appariamo in foto.

Per questo motivo curiamo ancora di più il nostro aspetto, sapendo di essere fotografati a qualsiasi evento. Non tutti sanno che anche il trucco incide molto sul risultato delle nostre foto. Infatti, un make up sbagliato potrebbe essere proprio la causa di un brutto scatto. Al contrario, se seguiamo dei preziosi consigli, avremo delle foto indimenticabili.

La nostra pelle è la parte più importante

Per prima cosa, il punto su cui dobbiamo prestare maggiore attenzione è la base. Lavorare sulla nostra pelle è essenziale. Dobbiamo quindi costantemente prendercene cura e idratarla. Se sappiamo che dobbiamo andare a qualche cena o evento, facciamo uno scrub e una maschera idratante. Questo aiuterà a stendere il fondotinta facendolo sembrare più naturale.

Scegliamo una buona marca di fondotinta, possibilmente che nutra anche la pelle. Ci sono, infatti, alcune tipologie che idratano il viso. Queste faranno sembrare il trucco più naturale e potrebbero farlo durare di più. Mettiamo un po’ di cipria, ma non esageriamo. Questo perché potrebbe far apparire il viso troppo chiaro in foto.

Attenzione agli ombretti

Lo stesso vale per il correttore. Non mettiamolo troppo chiaro, perché nel caso ci sia il flash, potrebbe peggiorare le nostre foto. Infine, non dimentichiamoci di utilizzare la tecnica del contouring per migliorare i nostri lineamenti.

Il secondo consiglio da applicare su come truccarsi il viso per venire bene in foto è quello di far risaltare gli occhi. Per quanto riguarda gli occhi, cerchiamo di utilizzare ombretti illuminanti. Creiamo profondità utilizzando un tono più scuro sull’angolo esterno dell’occhio. Va bene anche se colorato, ma evitiamo il nero se siamo alle prime armi. Al centro della palpebra, invece, applichiamo un ombretto glitterato o molto chiaro.

Come truccarsi il viso per venire bene in foto a qualsiasi cena o matrimonio

Utilizziamo poi delle ciglia finte, che renderanno bellissimo qualsiasi trucco occhi. Infine, mettiamo una linea sottile di eyeliner, senza esagerare.

Le nostre labbra sono le ultime a cui ci dedicheremo. Utilizziamo una matita color carne per tracciare i contorni e sfumiamo verso l’interno. Applichiamo poi un rossetto opaco di un colore naturale, possibilmente leggermente più scuro di quello delle nostre labbra. Come ultimo passaggio, applichiamo uno strato sottile di lucidalabbra.

Ricordiamoci sempre di non sottoporci a nuovi trattamenti di bellezza per il viso prima il giorno prima di un evento. Questo perché la pelle viene stressata e subito dopo potrebbero venire fuori dei brufoli o altre imperfezioni. Se seguiamo questi consigli, le nostre foto saranno tutte da condividere.

Lettura consigliata

Come togliere il semipermanente in casa con la lima e l’acetone velocemente