Questi costumi due pezzi per nascondere pancia e fianchi sono alla moda

L’estate, con il suo caldo opprimente, spinge il nostro corpo a mostrare qualche lembo di pelle in più.

Così, ogni giorno, ci troviamo ad indossare vestiti che hanno ridotto orli, maniche e lunghezze in generale, fatti di tessuti leggerissimi.

Per questo motivo un nuovo obiettivo potrebbe farsi strada nella nostra fitta “to do list” e cioè tenersi in forma, tonificando e asciugando il fisico.

Certamente, con la giusta alimentazione potremmo vedere i primi effetti.

Poi, potrebbe darci una mano l’allenamento, con esercizi mirati per grasso addominale basso e girovita, cosce flaccide e braccia a pipistrello.

Tuttavia, nell’attesa che cibo e work out diano gli esiti sperati, potremmo apparire più magre, e a volte anche slanciate, semplicemente con il look giusto.

Questo sarebbe vero tanto con i vestiti da giorno e da sera quanto con i costumi da bagno, indossati frequentemente in estate.

In particolare, nel 2022, per camuffare pancetta e maniglie dell’amore starebbero impazzando due bikini incredibilmente chic.

Questi costumi due pezzi per nascondere pancia e fianchi sono super alla moda

Per valorizzare al meglio il nostro fisico quando siamo al mare o in piscina e non far notare a nessuno i chili di troppo sul girovita ci sarebbero due costumi d’adocchiare.

Questi rappresenterebbero l’alternativa ai classici costumi interi e ci darebbero l’opportunità di scartare i modelli contenitivi.

Entrambi, infatti, sono due pezzi, o bikini, con slip a vita alta pienamente focalizzati sulle ultime tendenze moda del momento.

La loro vestibilità sarebbe confortevole, con una vita alta che avvolge pancia e fianchi riducendo i centimetri e una sgambatura moderata.

Eleganza allo stato puro

Il primo bikini che risponde a queste caratteristiche avrebbe un reggipetto a fascia o a coppa, con le bande laterali ampie per coprire eventuale “ciccia” sotto-ascellare.

La particolarità, però, starebbe nello slip a vita alta, dove il tessuto spandex crea un leggero drappeggio.

Queste piccole pieghe morbide, altamente decorative, si trovano solo sul davanti e creerebbero un movimento in grado di camuffare pancia e fianchi.

Generalmente, si tratta di un modello unico colore e oltre al nero si potrebbe puntare sui toni pastello, anche leggermente luccicosi.

Grinta e charm

Infine, il secondo di questi costumi due pezzi per nascondere pancia e fianchi avrebbe un classico slip a vita alta e un reggipetto a fascia o balconcino.

Tuttavia, la caratteristica che lo renderebbe unico ed efficace per lo scopo che vogliamo raggiungere starebbe nel decoro.

In questo caso, infatti, siamo davanti ad un modello multicolore decorato con fantasia jungle o animalier.

Nel primo caso, il colore predominanti sarà il verde, articolato in foglie, piante e fiori.

Nel secondo caso, il nero, il bianco e il beige-oro, declinati in versioni zebrate o maculate.

