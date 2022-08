Agosto è finalmente arrivato. Questo è il periodo più intenso per le vacanze e anche il più caotico. In tutta Italia, le località di mare più note si riempiono di turisti e vacanzieri alla ricerca di ristoro dal caldo. Andando in spiaggia diventa difficile trovare un posto libero, specialmente se si è scelto una meta molto ambita. Sicuramente non si può considerare il posto giusto per chi ama il silenzio, la natura e la calma. Infatti, c’è chi non ama confusione, musica a tutte le ore e vita notturna. Per questa ragione sono tante le persone che decidono di restare a casa ad agosto oppure di optare per uno scenario diverso, la montagna.

In questo articolo ci soffermeremo sul Centro Italia e scopriremo come organizzare una vacanza low cost in montagna. Per la precisione andremo in Lazio e in Campania. Infatti, le montagne più belle d’Italia non si trovano solo al Nord. Anche in queste regioni è possibile gustare l’altitudine, prodotti freschi e genuini e l’aria fresca. Ne abbiamo selezionati alcuni per la facilità con cui si raggiungono. Infatti, sono letteralmente a due passi da città come Roma e Napoli.

Organizzare una vacanza low cost in montagna tra Campania e Lazio

Abbiamo qualche giorno di vacanza oppure vogliamo partire per il weekend? Non c’è posto migliore che la montagna, un luogo di pace dove il bosco e l’acqua di ruscelli e laghi porta via ogni pensiero. Iniziamo dal Lazio, dove a un tiro di schioppo dalla Capitale sorge il Terminillo. Alto 2.216 metri, appartiene alla catena dei Monti Reatini e si affaccia sulla splendida pianura della provincia di Rieti. In estate si presenta come un’imponente roccia grigia e in inverno è scenario di sport invernali. Molte le escursioni adatte a vari livelli di preparazione. Questa volta siamo più lontani da Roma, nei Monti Ernici, dove sorge il Monte Scalambra. Siamo vicino a Frosinone, dove questa montagna regala passeggiate nel verde, la visita a un Eremo Benedettino e panorami mozzafiato sulle Valli del Sacco e dell’Aniene.

Campania

Ma passiamo alla Campania dove è facile abbinare il mare alle splendide montane dell’Irpinia. La provincia di Avellino è una zona ricca di verde, prati erbosi e montagne. Qui rifugi e baite accolgono il visitatore con prodotti locali e tutti i confort per una vera vacanza di relax. Il Monte Terminio è una delle attrazioni naturalistiche più importanti col Lago Laceno. Da qui si inizia la scoperta di borghi nascosti e percorsi naturalistici straordinari. Se ci spostiamo nella provincia di Napoli, allora il Monte Faito è un luogo imperdibile. Qui si gode della bellezza del Golfo di Napoli e di Sorrento. Trekking per tutti i gusti, aree picnic attrezzate e baite fanno di questo luogo un gioiello per famiglie e amanti della natura.

