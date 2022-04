La colazione, come ben sappiamo è il pasto più importante della giornata. Tuttavia, sono ancora tante le persone che per pigrizia, fretta, o abitudine, tendono a digiunare durante la mattina, oppure a mangiare poco e male.

Per garantire un certo benessere psicofisico, invece, è importante, fin dal mattino, dare al nostro corpo la giusta carica di energia. Per farlo, possiamo mangiare, ad esempio, questo goloso yogurt con frutta di stagione; oppure possiamo gustare una fetta di questa leggerissima torta.

Nell’articolo di oggi, sveleremo un’altra gustosissima ricetta che ci farà ritornare la voglia di mangiare a colazione. Stiamo parlando dei muffin, realizzati con ingredienti leggeri e senza il burro. Per prepararli ci occorreranno:

200 g di farina di ceci;

130 ml di latte;

1 uovo;

100 g di zucchero di canna;

mezza bustina di lievito per dolci;

1 cucchiaio di vanillina;

100 g di gocce di cioccolato fondente;

80 g di olio di semi;

zucchero a velo.

Troppo buoni questi leggerissimi muffin da mangiare a colazione o per merenda e pronti in 10 minuti

Innanzitutto, prima di procedere con la lavorazione, possiamo già preriscaldare il forno. La preparazione, infatti, è molto semplice e basteranno soltanto pochi passaggi.

In una ciotola inseriamo l’uovo, lo zucchero e la vanillina ed iniziamo a montarli con una frusta elettrica. Quando avremo ottenuto la giusta consistenza, versiamo il latte e l’olio e continuiamo a mescolare.

A questo punto, setacciamo la farina di ceci ed il lievito ed aggiungiamoli all’interno del composto, insieme ad un pizzico di sale. Dopo aver amalgamato bene gli ingredienti, ed ottenuto un impasto cremoso, versiamo anche le gocce di cioccolato.

Ora non ci resta che prendere i nostri pirottini in alluminio e passare, sulla base e sui bordi, il burro. Poi infariniamo leggermente le superfici e versiamo il composto al loro interno, superando di poco la metà. In alternativa ai pirottini in alluminio, possiamo utilizzare quelli in silicone, o anche di carta, inserendoli però negli appositi stampi.

Inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti in modalità statica. Una volta terminata la cottura, spolveriamo la superficie con dello zucchero a velo e lasciamo riposare prima di mangiarli. Saranno veramente troppo buoni questi leggerissimi muffin, semplici, veloci ed ideali anche per i celiaci.

