Anche se spesso viene sottovalutata, la colazione è considerata da molti il pasto più importante della giornata. Essa, infatti, se fatta correttamente, garantisce l’energia necessaria per iniziare la giornata al meglio, scongiurando stanchezza, sonnolenza e cali di concentrazione.

Al posto dei soliti latte e biscotti, o il tè, anche a colazione ci si può sbizzarrire, senza dedicare neanche troppo tempo alla preparazione. Infatti, si possono creare delle fantastiche colazioni, sane e nutrienti, anche in pochi minuti e senza sporcare eccessivamente la cucina.

In questo articolo, ad esempio, vedremo come preparare uno spettacolare parfait al cucchiaio. Avremo bisogno di:

500 g di yogurt bianco;

160 g di muesli alla frutta secca;

15 g di zucchero di canna;

30 g di burro;

4 cucchiai di miele;

30 g di noci sgusciate e tostate;

200 g di kiwi;

200 g di mele;

succo di mezzo limone.

Anche se possono sembrare tanti, in realtà si tratta di ingredienti che possiamo già avere in casa. In caso contrario, sono facilmente reperibili nei supermercati e costano anche relativamente poco. Ora vediamo come amalgamarli insieme per realizzare questo golosissimo dolce al cucchiaio.

Per una colazione ricca ed energetica, ecco come realizzare in 10 minuti questo goloso dolce allo yogurt e frutta di stagione

Innanzitutto, priviamo della loro buccia i kiwi e le mele e tagliamoli a cubetti. Dopo di che, facciamo sciogliere in un tegame, a fuoco dolce, una noce di burro con lo zucchero di canna.

Fatto ciò, versiamo la frutta e lasciamo cuocere i pezzi di frutta, aumentando leggermente la fiamma. Una volta finito, versiamoli all’interno di una ciotola e lasciamoli raffreddare.

A questo punto, dividiamo il muesli in 4 bicchieri, versandone 40 g in ciascuno, ed aggiungiamo anche lo yogurt bianco in parti uguali. Una volta completato questo procedimento e livellate le superfici, adagiamo i pezzi di kiwi e mela, precedentemente cotti.

Poi, prendiamo le nostre noci e, una volta tritate grossolanamente con un coltello, aggiungiamole alla composizione. Per questa occasione, possiamo anche utilizzare le famose noci di Macadamia che aiuterebbero ad abbassare il colesterolo cattivo e proteggere cuore ed arterie.

Per concludere, infine, versiamo un cucchiaio di miele in ciascun bicchiere e siamo pronti per servirlo a tavola. Visti gli ingredienti, questo parfait allo yogurt, muesli e frutta, è l’ideale per una colazione ricca ed energetica.

