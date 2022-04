La primavera è una stagione che offre una vasta gamma di prodotti della terra, come frutta, verdure, ortaggi e così via. Tra aprile e maggio, quindi, prepariamoci a portare a tavola tantissimi alimenti salutari, così saremo anche in forma per l’estate.

Fra le verdure di stagione più particolari, troviamo sicuramente gli agretti, anche noti come barba di frate, lischi o roscano. Appartenente alla famiglia delle Chenopodiaceae, questa verdura non è molto conosciuta, anche se gode di numerose proprietà nutrizionali.

Ogni 100 g di agretti, infatti, apportano soltanto 45 calorie, composte per il 47% da carboidrati, per il 43% da proteine e per il 10% da lipidi.

Inoltre, contengono preziosissimi sali minerali, come calcio, fosforo, ferro, potassio, sodio e magnesio, e molte vitamine. Tra queste ricordiamo la vitamina A, C e quelle del gruppo B, soprattutto B3.

Grazie all’elevato contenuto di fibre, gli agretti aiuterebbero a digerire ed avrebbero, in alcuni casi, un effetto lassativo. Infine, per via del ridotto apporto calcolorico, si potrebbero inserire nelle diete ipocaloriche, ma sempre sotto il consiglio di uno specialista.

Povera di calorie e ricca di sali minerali e vitamine, questa verdura di stagione sarebbe l’ideale per chi vuole dimagrire

Gli agretti, oltre ad avere queste straordinarie proprietà nutrizionali, sono anche molto versatili in cucina. Infatti, si possono sfruttare in tantissimi modi: come contorno, ad esempio, oppure come semplice condimento della pasta. Vediamo come fare.

Un contorno pronto in 10 minuti

Per prima cosa, puliamo gli agretti con una certa cura, eliminando tutti i vari residui. Dopo di che, in un tegame, lasciamo soffriggere leggermente due spicchi d’aglio in un filo di olio EVO. A questo punto, versiamo gli agretti, saliamoli e lasciamoli cuocere per circa 10 minuti a fuoco abbastanza moderato. Ad un paio di minuti prima della fine della cottura, aggiungiamo una decina di pomodori secchi e delle olive nere denocciolate. Saltiamo gli ingredienti per qualche istante e possiamo servire.

Per un primo piatto memorabile

Se, invece, preferiamo sfruttare gli agretti come condimento, non c’è niente di meglio che abbinarli con la pasta e con il pesce.

Tagliamo a cubetti 500 g di filetto di sgombro e, intanto, facciamo leggermente rosolare aglio e cipollotto in un tegame con olio EVO. A questo punto, tagliamo 5 pomodori pelati e versiamoli nella padella insieme allo sgombro. Sfumiamo con del vino bianco e cuociamo per circa 6 minuti, in contemporanea con le linguine.

Fatto ciò, laviamo bene i nostri agretti, uniamoli nel sughetto e continuiamo la cottura per altri 2 minuti. Ora non ci resta che scolare la pasta all’interno del sugo, versare due mestoli di acqua di cottura e proseguire fin quando saranno pronti.

Quindi, abbiamo appena visto che questa verdura, oltre ad essere povera di calorie e ricca di nutrienti, è anche molto utile nelle ricette.