Per non avere problemi di salute è molto importante fare attenzione a ciò che mangiamo tutti i giorni.

Un aspetto da non sottovalutare è il colesterolo che, se dovesse raggiungere livelli troppo elevati nel sangue, potrebbe condurre a gravi conseguenze.

Come riportano alcuni studi, per ridurre il colesterolo bisognerebbe ridurre al massimo alimenti che contengono grassi saturi e grassi idrogenati.

Questi ultimi sono spesso presenti negli snack ed in alcuni cibi da fast food e potrebbero, a volte, trovarsi anche nei dolci non fatti in casa.

Infatti, avevamo già spiegato che bisognerebbe fare attenzione alle etichette di questi alimenti che potrebbero far aumentare il colesterolo.

Un modo per sostituire questi alimenti è quello di preparare certe pietanze in casa, magari senza utilizzare il burro nel caso dei dolci. In questa ricetta, vedremo come realizzare un classico delle torte della nonna, ossia la torta paradiso.

Quindi, ecco la torta soffice e leggera da mangiare a colazione senza troppi rimorsi

Ingredienti

220 grammi di farina 00;

200 grammi di zucchero;

80 grammi di fecola di patate;

4 uova a temperatura ambiente;

mezzo bicchiere di acqua calda;

125 millilitri di olio di semi;

una bustina di lievito per dolci.

Procedimento

Il primo passaggio da effettuare è separare i tuorli delle uova dagli albumi. Inseriamo questi ultimi in una ciotola ed iniziamo a montarli con delle fruste elettriche. A metà dell’operazione uniamo 100 grammi di zucchero e continuiamo a montare fino ad ottenere un composto spumoso.

Con l’altra metà dello zucchero, iniziamo a lavorare e montare i tuorli, fino ad ottenere anche qui un composto gonfio. Mentre continuiamo a mescolare con le fruste, aggiungiamo a filo l’olio di semi e, una volta finito, versiamo a filo l’acqua calda.

A questo punto, uniamo la farina insieme alla fecola di patate ed al lievito per dolci ed incorporiamo il tutto ai tuorli, setacciando gli ingredienti. Mescoliamo per bene con un lecca padelle e, una volta finito, aggiungiamo poco per volta anche gli albumi montati a neve. Effettuando dei movimenti dall’alto verso il basso, cerchiamo di creare un unico impasto cremoso e compatto.

Una volta terminate queste operazioni, versiamo l’impasto in uno stampo imburrato ed infarinato sui bordi, e livelliamo la superficie.

Inforniamo in forno statico a 180 gradi per circa 40 minuti e, quando sarà pronta, lasciamola raffreddare.

Quindi, ecco la torta soffice e leggera da mangiare a colazione senza troppi rimorsi. Prima di servirla, possiamo spolverare sulla superficie dello zucchero a velo, per ottenere il classico aspetto della torta paradiso.