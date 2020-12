Chi ha detto che la colazione non può essere golosa e allo stesso tempo sana? Sicuramente, la ricetta di quest’oggi che la Redazione ha scovato per i suoi Lettori è molto più genuina di tante merendine confezionate. Inoltre, con pochi ingredienti sarà possibile portare a tavola un dolce squisito che conquisterà grandi e piccini in un solo morso. Di seguito, tutto l’occorrente per ottimi sacher pancakes.

Ingredienti

a) 150 ml di albume;

b) 50 g di marmellata al gusto che si preferisce. Indicata quella alle albicocche;

c) 40 g di farina di avena;

d) 35 g di cioccolato fondente;

e) 5 g di cacao amaro;

f) 5 ml di stevia;

g) 2 g di lievito.

Ecco i pancakes più golosi del momento, buoni e sani! Procedimento

Realizzare degli ottimi pancakes per far felice tutta la famiglia è davvero molto semplice. Innanzitutto, sarà necessario mescolare in una ciotola la farina di avena, precedentemente setacciata con gli albumi. Si aggiunge, poi, il cacao amaro, la stevia e il lievito. Mescolare con cura per qualche minuto per evitare la formazione di fastidiosi grumi.

A questo punto, prendere una padella, non troppo grande, versare una parte dell’impasto e far cuocere a fiamma moderata per un paio di minuti. Girare per far cuocere entrambi i lati. Il pancake si gonfierà leggermente. Una volta cotto, lasciar intiepidire in un piatto. Successivamente, tagliarlo a metà e spalmare la superficie di confettura. Richiudere con l’altra metà di impasto. Ripetere il procedimento per un secondo pancake. Infine, In un pentolino e preferibilmente a bagnomaria, sciogliere il cioccolato fondente. Versarlo sui pancakes, creando una sorta di copertura, ricordando appunto la famosa torta sacher. Riporre in frigorifero e tirare fuori all’occorrenza.

