Le polpette, una vera delizia per il palato! Considerate un piatto forte della tradizione, queste sfere, ricche di gusto, accontentano grandi e piccini e arricchiscono le tavole in pochi minuti. Geniali per salvare un pranzo o una cena quando si ha poco tempo da dedicare alla cucina.

Insomma, le polpette sono un vero asso nella manica, da sfruttare in ogni evenienza. Inoltre, sono facilissime da preparare. Basterà solo scegliere la ricetta che più ci piace per portare in tavola un piatto favoloso.

Chi ama le polpette al sugo, ad esempio, non dovrebbe perdersi questa ricetta tradizionale, per consumare al meglio la carne macinata.

Impossibile, poi, resistere a queste polpettine senza uova e senza mollica di pane. Sono talmente morbide da sciogliersi in bocca, ed è tutto grazie a questo segreto degli chef.

Da provare assolutamente anche queste polpette dal cuore morbidissimo e ricche di proteine e omega 3. Una sorpresa davvero golosa e super leggera.

Quest’oggi, invece, prepareremo delle polpette di carne macinata morbidissime anche senza uova e latte con questo piccolo trucco di cucina

Le uova sono indispensabili in moltissime ricette, in quanto fungono anche da collante tra i vari ingredienti. Inoltre, rendono più buono e morbido l’impasto. In sostituzione delle uova, molto spesso viene utilizzato il latte.

Le polpette che presenteremo tra poco, invece, sono morbidissime nonostante l’assenza delle uova e del latte. In questo caso, infatti, a rendere più tenere e golose le polpette sarà lo yogurt greco senza lattosio.

Ecco, tutto l’occorrente per delle deliziose polpette alle olive.

Ingredienti

500 g di carne macinata di manzo;

100 g di yogurt greco senza lattosio;

erba cipollina e prezzemolo q.b.;

1 manciata di olive verdi denocciolate;

1 manciata di olive nere denocciolate;

sale e pepe q.b.

Preparazione

Per realizzare le polpette, bisognerà inserire in una ciotola la carne macinata e lo yogurt greco, aggiunto un po’ per volta. Mescolare questi due ingredienti e poi aggiungere l’erba cipollina tritata, un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Infine, le olive denocciolate tagliate a metà.

Mescolare fino ad ottenere un composto abbastanza uniforme. A questo punto, staccare dei piccoli pezzetti d’impasto e con le mani creare delle sfere.

Poi, disporre le polpette dentro una teglia ricoperta da carta da forno. Spennellare con un po’ d’olio d’oliva ed infornare. Far cuocere a 180° C per 20 minuti circa, possibilmente impostando la funzione grill per gli ultimi 5 minuti di cottura.