Troppo buoni i cannelloni ripieni di Natale, si preparano in anticipo e il figurone è assicurato!

Siamo ancora alla ricerca del primo piatto di Natale per stupire gli ospiti ma senza sacrificare tante ore ai fornelli? Ecco la ricetta perfetta! Si prepara in anticipo e piuttosto facilmente. Sarà amata dagli adulti ma anche dai bambini. Scopriamo di cosa si tratta.

Conto alla rovescia per il Santo Natale e tutte le sue festività al seguito. E tra una corsa all’ultimo regalo e un’occhiata all’outfit migliore, i preparativi sono quasi giunti al termine. Chiamati ad accontentare anche i palati più raffinati, i cannelloni sono sempre una garanzia in cucina. Appaganti e sostanziosi, sono anche troppo buoni i cannelloni ripieni di Natale.

Ingredienti per 6 persone

La ricetta è da copiare subito perché farà impazzire amici e parenti grazie all’ingrediente speciale che nessuno si aspetta: il salmone. Di seguito, tutto l’occorrente.

500 g di pasta all’uovo ;

; 200 g di salmone affumicato ;

; 400 g di ricotta fresca ;

; sale e pepe q.b.;

q.b.; 200 ml di besciamella ;

; 50 g di formaggio grattugiato.

Troppo buoni i cannelloni ripieni di Natale: ecco il procedimento per un primo piatto coi fiocchi

Per realizzare i cannelloni ripieni bisogna innanzitutto sbollentare la pasta all’uovo. Dunque, in una pentola con dell’acqua salata immergere la pasta per qualche secondo. Poi, scolare e tenere da parte. Successivamente, affettare in modo sottile il salmone. Inserirlo in una ciotola e mescolarlo con la ricotta. Insaporire con un pizzico di sale e una leggera spolverata di pepe. Mescolare fino a ottenere un composto abbastanza omogeneo.

A questo punto, farcire i cannelloni. Poi, con un filo di besciamella sporcare il fondo di una pirofila. Sistemare in fila i cannelloni ripieni. Successivamente, coprire la pasta con la besciamella e una bella spolverata di formaggio. Far cuocere in forno con la temperatura impostata a 180°C per circa 15 minuti. Il risultato sarà eccezionale, saporito e molto goloso! Consigliatissimo per Natale ma anche per Capodanno.

Come conservare la pasta per assaporarla anche il giorno dopo?

Non bisogna aver paura di abbondare con le dosi. I cannelloni ripieni avanzati non andranno perduti. Difatti, si possono conservare in frigo, avvolgendo il piatto con un doppio strato di pellicola trasparente. In questo modo dureranno uno o due giorni in più. In alternativa, i cannelloni si possono anche congelare. Si potranno conservare per un massimo di 3 mesi.

Come riscaldare i cannelloni senza farli seccare?

Riscaldare i cannelloni, così come le lasagne, è davvero un gioco da ragazzi. Inserire la pasta in una pirofila e scaldare in forno per circa una decina di minuti a 190°C.

Per non far seccare il primo piatto si consiglia di aggiungere un filo di latte (se cannelloni in bianco), oppure un paio di cucchiai di salsa di pomodoro.