Ecco quali sono i 2 migliori giochi da tavolo da regalare a Natale e quali caratteristiche hanno

Scopriamo insieme quali sono i migliori giochi da tavolo, secondo le classifiche, ottimi come regali di Natale e usati a livello mondiale.

Tra i tanti regali da fare a Natale, una delle categorie più apprezzate è quella dei giochi da tavolo. Questi, infatti, piacciono a tutti e rappresentano un modo sociale e rilassante per passare il tempo. Inoltre, alcuni di essi, fanno sviluppare capacità e attitudini manageriali, strategiche, tattiche ed organizzative. Ce ne sono tantissimi, ma quelli più utilizzati sono solo alcuni. Qui vedremo quali rientrano nella classifica di quelli più famosi ed utilizzati in assoluto.

Ebbene, i primi 2 sono Monopoly e Taboo, considerati tra i migliori giochi da tavolo e di società di sempre. Sono dei veri e propri cult, tant’è che ognuno di noi vi avrà giocato almeno una volta nella vita. Inoltre, nonostante il dilagare dei videogames, questi classici rappresentano comunque il migliore modo per divertirsi in compagnia. Vediamo quali sono le loro caratteristiche generali e perché regalarli.

I due grandi classici che ognuno dovrebbe tenere a casa

Negli ultimi anni sono usciti diversi nuovi giochi da tavolo, ma solo alcuni sono diventati famosi, ricevendo prestigiosi premi, come Dixit. Per il resto, i grandi classici restano sempre i più acclamati. Quindi ecco quali sono i 2 migliori giochi da tavolo. Stiamo parlando dei due imperdibili, famosi in tutto il Mondo: Monopoly e Taboo. Al primo posto resta ancora il primo, che è indubbiamente il gioco di contrattazione più famoso del Mondo.

È usato sia dagli adulti che dai bambini, rappresentando un ottimo tavolo di incontro tra le due generazioni. Naturalmente, alla base di esso, ci sono delle tattiche che presuppongono comunque un minimo di maturità in chi li usa. Infatti è consigliato a partire dagli 8 anni di età. Lo scopo del gioco è accumulare proprietà, diventando un monopolista, mandando in bancarotta gli altri giocatori, impossessandosi dei loro beni. In che modo? Ebbene, attraverso l’acquisto di proprietà, quali case, alberghi, società, terreni, stazioni. Naturalmente ci sono gli imprevisti, oltre ad una serie di elementi incogniti involti nel gioco. Tra questi e le strategie, comunque, alla fine l’avrà vinta chi riesce ad amministrare al meglio le proprie finanze.

Ecco quali sono i 2 migliori giochi da tavolo da regalare a Natale che miglioreranno le nostre abilità

Il secondo in classifica è il Taboo, definito come il gioco delle parole vietate. In questo caso, attraverso la capacità di utilizzo delle similitudini, ad emergere sono le intuizioni migliori. Lo scopo del gioco è individuare una parola simile a quella pescata e suggerirla ai propri compagni di squadra. Quindi, non va usata nessuna delle 5 parole Taboo, a pena di eliminazione della carta. Alla fine vince la squadra che indovina il maggior numero di parole, nel tempo indicato dalla clessidra. Quindi occorreranno doti quali la prontezza, l’abilità e la creatività.

Inoltre la bellezza del gioco è anche che le partite non sono mai ripetitive, perché le parole in ballo e da indovinare sono più di 1.000. In questo caso, il gioco presuppone una maggiore maturità rispetto al primo, essendo consigliato a partire dai 13 anni. Anche Taboo, in definitiva, è un classico, perfetto per trascorrere una giornata in compagnia degli amici, anche durante le feste natalizie.