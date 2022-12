La fortunata Luna nuova di Natale travolge Ariete e Gemelli, ma guai in vista per altri 2 segni

Ottime notizie per 2 fortunatissimi segni zodiacali per questo Natale 2022. La Luna nuova porta una ventata di sorprese e straordinarie occasioni per alcuni segni. Tuttavia, per alcuni di noi il Natale sarà pieno di problemi ed imprevisti. Scopriamo insieme quali saranno questi segni e che cosa accadrà durante le feste natalizie.

La frenesia del Natale sta contagiando grandi e piccini e per moltissimi di noi è già partita la caccia ai regali. Mai come in questo periodo dell’anno gli appassionati di oroscopo consultano gli astri per scoprire come andranno i giorni delle feste.

Un importante evento astrale coinvolgerà alcuni segni zodiacali nei prossimi giorni. La Luna nuova nel segno del Capricorno premierà 2 segni con un mucchio di soldi e tante emozioni. Tuttavia, altri 2 segni zodiacali saranno penalizzati da questo transito e dovranno avere molta pazienza.

La fortunata Luna nuova di Natale travolge Ariete e Gemelli: ecco cosa ci dice l’oroscopo

Gli Ariete potranno trascorrere un Natale davvero speciale. I nati sotto questo segno sono persone molto dinamiche e determinate. Molti decideranno di partire per un viaggio e godersi le feste alla scoperta di luoghi nuovi ed incantevoli.

L’influenza della Luna nuova regala energia e ottimismo agli appartenenti a questo segno di fuoco che sono reduci da un periodo pieno di ostacoli. Questo è il momento migliore per iniziare un progetto importante, perché le stelle potrebbero favorirne la buona riuscita. Tra poche settimane un nuovo incontro potrebbe stravolgere la vita di qualcuno: carpe diem.

Per i Gemelli sono in arrivo giorni frenetici, ma molto positivi. I guadagni extra di queste settimane permetteranno ai Gemelli di togliersi qualche capriccio e concedersi un regalo.

Il Natale sarà all’insegna della convivialità, ma ci sarà molto da fare. Non è il momento migliore per riposarsi, ma di cogliere le ottime opportunità che la fortuna ci sta offrendo. D’altronde si sa: chi dorme non piglia pesci.

Infine, una proposta da parte di una persona importante potrebbe stupire e colpire dritto al cuore.

Natale da dimenticare per un segno d’acqua davvero sfortunato

La fortuna è una ruota che gira e questo Natale ha deciso di abbandonare i nati sotto il segno dei Pesci. In coppia c’è aria di tensione e le discussioni caratterizzeranno i giorni delle feste natalizie. Inoltre, essere circondati da amici e parenti e lo stress per i preparativi non faranno altro che peggiorare la situazione. Servono dialogo e tanta pazienza.

Sul lavoro invece molti nati sotto il segno dei Pesci stanno attraversando una fase difficile. Dopo mesi in cui i guadagni sono molto inferiori alla media, molti Pesci stanno pensando di cambiare lavoro. La situazione potrebbe sbloccarsi tra poche settimane.

Oroscopo di Natale pessimo per uno sfortunato segno di fuoco

I nati sotto il segno del Leone trascorreranno le feste all’insegna del nervosismo. La fortunata Luna nuova di Natale travolge Ariete e Gemelli, ma non si può dire lo stesso per il Leone.

I nati sotto questo segno avvertono molta stanchezza fisica e mentale. Il lavoro nelle ultime settimane ha portato molta tensione e richiesto troppe energie. Questa situazione si ripercuoterà anche in famiglia, soprattutto durante i giorni di Natale. Occorrerà riposare e staccare la spina.

Molti Leone stanno attraversando un momento di crisi anche sul fronte dei sentimenti. Qualche futile discussione potrebbe degenerare e creare attriti che potrebbero rovinare il Natale. Ritagliarsi un attimo di relax è la chiave per uscire da questa situazione difficile.