Arredamento natalizio meraviglioso e a prova di applauso: basta usare solo questo prodotto naturale

Natale è alle porte ed è il momento di decidere come arredare la casa per accogliere familiari e ospiti. Tra le tendenze di arredamento più interessanti ci sono quelle che prevedono l’uso di prodotti completamente naturali. Nelle prossime righe ne scopriremo uno e capiremo come usarlo per addobbare le stanze spendendo pochissimo.

Fervono i preparativi nelle case degli italiani per l’arrivo delle feste natalizie. Vanno scelti i menù e i dolci natalizi da preparare e offrire agli invitati. Vanno acquistati gli ultimi regali. Ma soprattutto è il momento di capire come arredare la casa a tema natalizio senza spendere una fortuna. Un aiuto prezioso ci arriva direttamente dalla natura ed è veramente economico e di grande impatto scenico.

Usiamo il muschio per il centrotavola natalizio

Le piante sono un grande classico dell’arredamento casalingo. A Natale, però, fa la sua comparsa anche il muschio che quasi tutti utilizzano per il presepe. Ebbene è proprio il muschio il segreto per un arredamento natalizio meraviglioso e a prova di applauso. Prendiamo un vassoio rotondo e largo e ricopriamolo col muschio. Aggiungiamo qualche bacca colorata, qualche nastro dorato o argentato e il gioco è fatto. Abbiamo creato un meraviglioso centrotavola che tutti ci invidieranno.

Il muschio stabilizzato è perfetto per le pareti

Negli ultimi anni l’arredamento si è orientato verso la sostenibilità e i prodotti green. Ed è proprio per questo motivo che è nato il muschio stabilizzato, perfetto per decorare pareti e muri. Il muschio stabilizzato ha un effetto scenico incredibile e non ha bisogno di manutenzione come quello naturale. Acquistiamone qualche pannello, circondiamolo con una cornice e decoriamolo a tema natalizio. Se piazziamo i pannelli nei punti strategici delle pareti creeremo un’atmosfera da sogno.

Arredamento natalizio meraviglioso e a prova di applauso: puntiamo sui colori

Il muschio stabilizzato non esiste solo in pannelli di colore verde. Ne esistono varianti di più forme e colori. E costano pochissimo. Se vogliamo creare una serie di soprammobili e addobbi a tema natalizio acquistiamolo in vasetti. Se, invece, vogliamo usarlo per addobbare la tavola o l’albero di Natale puntiamo sulle sfere di muschio. Con un minimo di fantasia e qualche vasetto bianco arredare le stanze diventerà un vero e proprio piacere.

Chiudiamo con un consiglio utile. Se non abbiamo ancora terminato i regali e non vogliamo puntare ancora una volta sui doni tecnologici possiamo regalare proprio un vasetto di muschio colorato. Un regalo elegante, che dura nel tempo (può resistere oltre 10 anni) e che darà una marcia in più all’arredamento della casa. Non soltanto a Natale.