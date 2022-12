Come abbinare il rosso: 5 idee più glamour dell’anno per vestirsi bene senza sembrare Babbo Natale

Cosa indossare durante le festività natalizie che richiami i colori scintillanti del Natale e di Capodanno senza strafare o sembrare goffe e poco valorizzate? Di seguito, scopriremo almeno 5 look da copiare che stanno spopolando.

Gli outfit da sfoggiare durante le feste sono tanti e per tante occasioni differenti. Tuttavia, ogni anno è sempre la stessa storia: cosa mettere? Cosa indossare ad esempio, mentre consumiamo l’abbondante menù delle feste in famiglia? A tal proposito, ricordiamo che sulle tavole imbandite non può mancare l’arrosto. Con qualche accorgimento veloce sarà più buono che mai. E cosa indossare durante il tradizionale scambio di doni e auguri con le amiche, o con i colleghi di lavoro? In questo caso, ricordiamo anche che quest’anno per fare un figurone bastano già le bellissime confezioni regalo fatta a mano con materiale di riciclo. Per quanto riguarda l’abbigliamento, uno dei problemi più comuni è quello di non saper come abbinare il rosso.

Ecco le idee più chic e trendy che stanno spopolando

Prima di capire come indossare capi di colore rosso, si ricorda che la prima regola da seguire è sempre quella di stare a proprio agio con quello che si sceglie. Dunque, non indossiamo vestiti o accessori solamente perché lo impone la moda. Fortunatamente, le tendenze degli ultimi tempi aiutano ad accontentare tutte in poche mosse. Il primo abbinamento che proponiamo è questo: pantaloni a palazzo e camicia viola. A rendere più glamour il nostro outfit sarà proprio l’accostamento di colori decisi e intensi. Per completare, scarpe nude e il gioco è fatto. Ovviamente, questo abbinamento si può anche invertire, quindi camicia rossa e pantaloni viola, oppure si può optare per una gonna (meglio se midi).

Come abbinare il rosso: nero e blu gli amici perfetti

Altro grande classico il vestito in raso, rigorosamente rosso! Perfetto per chi vuole osare ma con classe e femminilità.

Maglione caldo e avvolgente con dei pantaloni neri o blu? Due abbinamenti da vere dive. Ideali per chi ama la comodità, ma non vuole rinunciare alla magia del Natale con quel tocco di rosso che ci sta a pennello. Il tartan scozzese, invece, è la fantasia più amata per le festività natalizie. Dunque, spazio a vestiti corti e svolazzanti, con un tartan rosso e nero, oppure rosso e blu.

Mai pensato di indossare il rosso con il grigio e l’azzurro? Un abbinamento semplicemente favoloso. Si consigliano pantaloni rossi, magari in vinile, camicetta azzurra e cappotto grigio. Scarpe nere per completare il look ed il gioco è fatto.