Troppo buone le scaloppine al limone ma non tutti sanno il segreto per renderle più tenere e cremose

Tenere, cremose e ricche di gusto, le scaloppine classiche al limone sono uno dei piatti semplici e veloci più amati dagli italiani. Un secondo di carne che accontenta facilmente sia gli adulti che i più piccini. Una manciata di minuti, tanto basta per prepararle. La ricetta della nonna si compone in poche mosse: acquistare delle tenere fettine di vitello, infarinarle e poi cuocerle in padella insieme al burro e al succo di limone. Dopo pochi istanti di cottura, una deliziosa cremina acre al profumo di limone renderà unico il sapore della carne. Insomma, sono troppo buone le scaloppine classiche al limone! In moltissimi le cucinano, eppure in pochi conoscono i veri segreti per un secondo piatto di carne davvero strepitoso.

Carne morbida anche il giorno dopo e cremina sempre perfetta, ecco i trucchi della nonna da copiare subito

Per scaloppine talmente morbide che si tagliano con la forchetta bisogna, innanzitutto, scegliere una carne di qualità. Per non sbagliare, meglio conoscere gli errori da non fare nella scelta della carne. Poi, non tutti ci pensano, ma per una cottura perfetta, sarebbe più opportuno tagliare il vitello (stesso discorso vale anche per il pollo) in fette sottili. Attenzione alla cottura, deve essere velocissima! Per ottenere una crema gustosa il vero segreto è quello di preparare a parte una miscela di succo di limone, poca acqua e pochissima farina. Questo mix dovrà essere aggiunto in cottura. Sarà il tocco di classe per avere una cremina extra particolarmente invitante. Inoltre, per replicare l’effetto cremoso anche il giorno dopo, si consiglia di riscaldare le scaloppine con un filo d’acqua in padella e il gioco è fatto.

Consiglio extra, ecco due varianti velocissime da provare al posto del limone

Chi ama sperimentare e alternare gli abbinamenti, invece del tradizionale succo di limone, potrà condire le scaloppine con due varianti appetitose. Salvia e rosmarino, ad esempio, rappresentano un buon compromesso di sapori. Mettere in padella uno spicchio d’aglio a fettine sottili e una manciata di salvia e rosmarino prima di far cuocere la carne. Le scaloppine saranno eccezionali. Altra variante originale è quella con pepe verde e rosa. Dopo aver cotto la carne, unire alla cremina di burro e limone, circa 3 cucchiai di panna. Mescolare e versare la salsa sulle scaloppine, poi aggiungere dei granelli di pepe, sia verde che rosa in salamoia. Il risultato stupirà tutti gli ospiti già dal profumo.

Troppo buone le scaloppine al limone, una ricetta facilissima

Di seguito, una versione classica delle scaloppine a limone della nonna.

Ingredienti per 4 persone

4 fettine di vitello;

1 cucchiaio di burro;

succo di 1 limone grande;

circa 1 cucchiaio di farina (si può sostituire anche con la fecola di patate);

sale, pepe e prezzemolo tritato q.b.

Preparazione

Infarinare le fette di vitello. Poi, in una ciotola versare il succo di mezzo limone (filtrato), poi una mezza tazzina d’acqua e poca farina. Mescolare per pochissimi secondi e poi lasciare da parte. In una padella far sciogliere il burro e poi far cuocere le scaloppine. Aggiungere anche il succo dell’altra metà del limone. Infine, versare la cremina preparata in precedenza. Insaporire con sale, pepe, e prezzemolo tritato e servire. Per un fine pasto davvero delizioso, si consigliano i biscottini alle mele dal cuore morbido, leggerissimi senza uova e burro.