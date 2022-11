In arrivo una fortuna incredibile per 3 segni zodiacali che trovano finalmente pace e serenità

Le previsioni astrali dei prossimi giorni sembrano finalmente dar spazio e premiare 3 segni zodiacali rimasti all’angolo da qualche tempo. L’oroscopo di novembre descrive questa settimana come un momento di stasi in cui molti segni dello zodiaco dovranno ritrovare le energie giuste per affrontare i prossimi mesi che si prospettano piuttosto faticosi. È indubbio che la crisi economica, la guerra in Ucraina, i rincari energetici e diverse altre problematiche che ricadono inevitabilmente sulla quotidianità di tutti, peseranno ancora per lungo tempo sulla nostra tranquillità mentale. Gli astri, però, ci aiutano a comprendere il nostro percorso, regalandoci attimi propizi, di grandi opportunità da cogliere al volo. In alcuni casi, sarà in arrivo una fortuna incredibile proprio nelle prossime ore. Sappiamo già che l’Avvento porterà l’amore ad un segno in particolare, ma ciò che ci riservano i pianeti nei prossimi mesi è ancora tutto da scoprire.

Due segni in risalita grazie alla Luna che si sposta in Gemelli

La Luna in Gemelli significa due cose: si ha bisogno di cambiamenti e di maggiore spensieratezza. È il caso dei nati sotto il segno del Cancro che faranno i conti con un periodo di forti impulsi. Nonostante l’indole pacata e “pantofolaia” dei Cancro, nei prossimi giorni si sentirà il bisogno di evadere dalla monotonia e dal silenzio. I Cancro possono essere taciturni e riflessivi, di solito, ma il mese di novembre li trascina fuori dalla loro “comfort zone”. Ci si sentirà più disinvolti, più loquaci e sarà grazie a queste ritrovate capacità che i nati sotto il segno del Cancro riusciranno a mettere a segno degli obiettivi prefissati ormai da tempo. Sabato 12 novembre il giorno più fortunato.

Il secondo segno zodiacale che subirà l’influenza della Luna in Gemelli sarà il Leone. Un amico fidato che non ama i tradimenti (lo dicono le stelle). I nati sotto questo segno avranno la necessità di esternare i loro sentimenti e parlarne maggiormente con gli altri. Questo senso di condivisione emotiva permetterà di liberare la mente da tanti, tantissimi pensieri che si susseguono veloci. La fortuna busserà alla porta dei Leone per tutta la durata di questa settimana, ma sarà il weekend del 12 e del 13 novembre a portare una ventata di spensieratezza e una voglia di vivere di cui si aveva proprio bisogno.

In arrivo una fortuna incredibile anche per il segno della Vergine

Se da un lato i nati sotto il segno della Vergine saranno bloccati da una Luna calante, soprattutto dal 17 al 22 novembre, nei prossimi giorni si potrà godere ancora di una condizione piuttosto favorevole. Innanzitutto, una buona dose di fortuna si avrà in campo amoroso. A partire già da questo venerdì, i Vergine potranno sfruttare un sex appeal molto accentuato. Un fascino che potrà conquistare chiunque, ovviamente con le giuste mosse. Sul piano del lavoro, invece, l’inizio della settimana prossima sarà importante per chi vuole emergere all’interno di un team, oppure per chi ha intenzione di valutare nuove proposte. Quel che è certo è che la Luna in Gemelli regalerà una marcia in più che dovrebbe essere sfruttata al meglio, soprattutto tra martedì 15 e mercoledì 16 novembre.