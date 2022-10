Gli errori da non fare in cucina per delle ottime scaloppine

I secondi piatti sono quelli più ai quali possiamo sbizzarrirci di più in cucina. In particolar modo quando non abbiamo tanta voglia di cucinare, possiamo optare per alcune ricette facili e convenienti da fare. Una delle ricette più gettonate, come secondo piatto, sono le scaloppine. Sono alquanto semplici da preparare ma allo stesso tempo sono davvero gustose.

Come si possono fare le scaloppine

È un piatto tipico italiano, che viene consumato in gran parte delle regioni del nostro territorio. Si usa il nome di “scaloppina” in quanto deriva da una parola francese che, tradotta in italiano, significa fettina di carne. Infatti l’ingrediente principale di questa ricetta è proprio la carne. Tra un po’ vedremo quale tipo e taglio utilizzare nello specifico. Esistono numerose ricette che si possono fare con le scaloppine. Ad esempio:

al limone;

alla birra;

al vino bianco;

al marsala;

alla pizzaiola.

Questi sono solo alcuni tipi. Dobbiamo però ammettere che il gusto più preferito è quello ai funghi. Vedremo dunque alcuni consigli per far in modo che ci esca un secondo piatto da far leccare i baffi.

Gli errori da non fare in cucina per un’ottima cena in famiglia

Abbiamo detto essere un piatto davvero semplice da preparare. Possiamo dire essere anche economico, in quanto comprando gli ingredienti che ci servono non si andrà a spendere molto. Nonostante siano facili è importante seguire alcune fondamentali accortezze. Questo perché potrebbe andare a cambiar di gran lunga il sapore originale della scaloppina.

Quale carne utilizzare per fare le scaloppine

La scelta della carne è essenziale per una buon riuscita. Esistono diversi tipi di tagli ma va a cambiare soprattutto, come ben sappiamo, anche il sapore. In realtà la scelta della carne, dipende anche dal tipo di condimento. Ad esempio i funghi di per sé non sono molto saporiti. Sarebbe consigliabile utilizzare un tipo di carne come il vitello o il manzo che hanno un sapore molto più deciso. Il pollo invece va bene se volessimo preparare le scaloppine al limone. Quindi questa possiamo dire essere la prima regola per ottenere una cena perfetta da passare in famiglia.

Il condimento

Se ci riferiamo alle scaloppine con i funghi, la scelta di quest’ultimi dovrà essere fatta con molta attenzione. Specialmente se è periodo, converrebbe comprarli freschi e non surgelati. Inoltre è sempre consigliabile inserire anche qualche porcino. I porcini hanno un sapore molto più forte rispetto agli champignon, che potrebbero rendere il nostro piatto una vera prelibatezza. Quando invece facciamo le scaloppine al limone bisogna far attenzione che non venga troppo aspro. È bene saper dosare le quantità per un’ottima riuscita.

Ovviamente le fettine di carne dovranno essere ben infarinate, in quanto risulteranno più morbide una volta cotte. Importante è anche sfumare con il vino bianco. Bisogna scegliere un ottimo vino, altrimenti andrà a crearsi un sapore non molto gradevole. Sfumare con il vino adatto darà quel tocco di classe in più al nostro piatto. Tutti questi sarebbero i consigli e gli errori da non commettere in cucina per una buonissima cena.