Tutti pazzi per le elegantissime borse firmate e alla moda da avere nell’armadio in inverno

Un accessorio in sintonia con il resto dell’abbigliamento sa rendere un look davvero perfetto. La borsa, da sempre simbolo della femminilità, potrebbe proprio regalarci questo miglioramento. I modelli più cool di questa e della prossima stagione sono gioielli preziosi che faranno di noi delle vere dive. Una volta che li avremo adocchiati per le vetrine dei negozi oppure online, ci verrà in un baleno il desiderio di averli. Scopriamo allora quali sono e le caratteristiche che li rendono così unici e desiderati.

Sono proprio tutti pazzi per le elegantissime borse firmate che spopoleranno per le strade

Destinate a far parlare di sé, le borse in voga attualmente e per i prossimi mesi sono un inno alla bellezza. Si tratta di esemplari già usciti sul mercato anni fa, ma riproposti sotto una veste diversa e particolari allettanti. Ma anche di pezzi del tutto nuovi, che hanno fatto il loro ingresso nel campo della moda proprio ora e che potrebbero diventare icone indimenticate.

Un esempio è la One Stud Bag di Valentino, dall’aspetto raffinato e alquanto estroso. Il dettaglio che fa la differenza è il Pink PP, proposto anche su altri accessori del brand. Una tonalità decisamente accesa e un pizzico stravagante che farà felici le amanti dei colori vivaci. La casa francese Chloé, invece, ha voluto rimettere in discussione la mitica Edith, uscita nel lontano 2006. Era probabilmente la prima borsa di lusso dell’atelier e ora si rivede in un formato altrettanto accattivante, in grado di catturare subito l’attenzione. Le dimensioni sono sempre abbondanti, tanto che potremmo portare in giro di tutto, compresi i libri che ci piacerebbe leggere.

Infine, nella sua grande semplicità ha un’alta probabilità di fare strage di cuori la Kalimero di Bottega Veneta. Si tratta di una rielaborazione della storica Maison, famosa per il suo intrecciato. Il modello da avere è quello in tonalità fondant, un marrone scuro dalla grande attrattività. Ma non scordiamoci nemmeno delle proposte sempre intriganti di autori del calibro di Versace, con la sua Greca. Oppure Givenchy, che si fa spazio con la lussuosa G-Hobo, delicatissima al tatto grazie al rivestimento in pelle.

Quale borsa griffata scegliere come prima in assoluto

Sono così belle che diventano tutti pazzi per le elegantissime borse firmate. E le vorrebbero da sfoggiare in città o per viaggiare, magari in qualche meta economica in giro per il Mondo. Tuttavia, chi vorrebbe iniziare la propria collezione personale potrebbe avere dei dubbi su quale modello scegliere.

Non c’è un identikit preciso che faccia risalire all’accessorio di uno stilista in particolare. Tuttavia, dovremo essere sicure del regalo che vorremmo farci, visto anche l’esborso economico non indifferente. E proprio la prima domanda da porsi riguarda le possibilità di spesa. Già da qui potremmo fare una selezione dei modelli alla portata, scartando quelli troppo costosi.

Chiediamoci poi se la borsa che abbiamo puntato si abbini bene al nostro guardaroba, e se la si possa indossare in ogni periodo dell’anno. Come ultimo ma altrettanto importante aspetto, dovremmo prendere in considerazione la praticità. Soprattutto se intendiamo portarla in giro per tutta la giornata.