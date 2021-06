Il caldo è arrivato ed i più fortunati trovano sollievo accendendo il condizionatore. Via via che rinfresca l’aria questo elettrodomestico produce dell’acqua di scarto che solitamente gettiamo via. Questo è un errore di cui ci pentiremo. Vediamo infatti tre trucchetti geniali per riutilizzare l’acqua dei condizionatori con risultati incredibili. Pochi sanno che anche se non potabile e non distillata, l’acqua dei condizionatori ha una caratteristica che si rivela davvero preziosa: è demineralizzata. Dunque non presenta componenti salini né calcarei.

Tre trucchetti geniali per riutilizzare l’acqua dei condizionatori con risultati incredibili

Essendo priva di minerali si può utilizzare per lavare la macchina senza preoccuparsi di lasciare i tipici aloni del calcare. Oppure possiamo utilizzarla per riempire la vaschetta dei tergicristalli o del radiatore liberi da pensiero che il calcare possa formare dei depositi nei serbatoi.

Per rinvigorire le piante

Oltre ad essere priva di calcare l’acqua dei condizionatori è anche senza cloro. Dunque un toccasana per innaffiare il terreno delle piante grasse, delle camelie, delle azalee, delle ortensie e delle gardenie. Ancora si può utilizzare come liquido per sciogliervi i concimi naturali valorizzandone i risultati.

In casa

La stessa “acqua di scarto” si rivela utilissima in casa. Possiamo infatti adoperarla insieme al sapone di Marsiglia per creare un detersivo per lavaggio a mano. Oppure per pulire i vetri con una sola passata. Infatti, non avendo calcare non ci saranno ombre bianche una volta asciutti. Anche l’acciaio deterso con quest’acqua brillerà come se fosse nuovo. Un ultimo utilizzo in casa che ci fa risparmiare ed evita spiacevoli inconvenienti è adoperare quest’acqua per riempire la caldaia del ferro da stiro. Infatti, quando questo produce il vapore, il calcare si deposita sul fondo o ostruisce i fori di uscita.

Utilizzando invece l’acqua demineralizzata dei condizionatori tutto ciò non accadrà. Miglioreremo quindi il risultato della stiratura ed allungheremo la vita del nostro ferro in un colpo solo.

