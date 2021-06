Sono sempre di più le persone che scoprono i benefici delle piante da interni. Abbiamo già trattato infatti gli infiniti utilizzi per purificare l’aria di casa. Oppure per godere di un odore di fresco anche in un bagno senza finestra. Capita, soprattutto con l’arrivo del caldo, che nonostante gli dedichiamo grandi cure ed attenzione, le vediamo appassire. Ebbene è assurdo da credere ma basta del semplice dentifricio per risolvere questo problema diffusissimo delle piante.

L’acidità del terreno

Dunque, solo i più esperti sanno che una delle cause può essere l’acidità del terreno. Infatti, quando questa è eccessiva, le piante appassiscono velocemente. I professionisti utilizzano le cartine di tornasole per testare il PH della terra. Se siamo meno navigati possiamo ricorrere ad un metodo fai da te. Prendiamo un cavolo rosso e tagliamolo a listarelle sottili. Nel mentre mettiamo a bollire dell’acqua distillata. Versiamoci quindi il cavolo tagliato. Dopo 10 minuti filtriamo il tutto. Lasciamolo raffreddare. Dividiamo quindi il succo in tre bicchieri trasparenti. Nel primo versiamo una sostanza acida, come l’aceto. Il liquido quindi tenderà al colore rosa. Nel secondo bicchiere una sostanza basica, ad esempio il bicarbonato. Qui l’acqua tenderà ad un colore verde acqua. Ne terzo bicchiere versiamo due cucchiai di terriccio. Quindi verifichiamo se il colore ottenuto tende più al rosa o al verde con un semplice confronto visivo.

C’è un rimedio molto semplice ed economico per eliminare l’eccessiva acidità della terra. È una tecnica che ricorre all’aiuto del dentifricio basandosi più sull’esperienza che su dati scientifici.

Cosa fare

Vediamo in pratica cosa dobbiamo fare per rendere meno acido il PH della terra. Abbiamo bisogno di un contenitore della capienza di almeno 2 litri con l’imboccatura larga. Riempiamolo per metà. Lasciamolo quindi a decantare per almeno una notte.

Quindi versiamoci dentro un tubetto di dentifricio. Giriamo il tutto fino a che il dentifricio non sarà totalmente sciolto nell’acqua. Quindi travasiamo il tutto in uno spruzzino.

Vaporizziamo la terra con questa soluzione una volta a settimana. Teniamo ben presente che l’effetto non sarà immediato. Il terreno perderà la sua acidità gradualmente. Quindi, per raggiungere buoni risultati bisognerà essere costanti.

