Siamo tutti legati alla nostra cara macchina. Passate le piogge invernali, non avremmo più scuse per procrastinare. Dunque diventa d’obbligo lavare la nostra auto. Ma vediamo perché capita quasi sempre di non essere soddisfatti del risultato.

Dunque questo è l’errore imperdonabile che facciamo tutti quando laviamo la macchina e che paghiamo davvero caro.

Ebbene quante volte ci sarà capitato di ritirare l’auto dall’autolavaggio e vedere tanti puntini bianchi. Oppure di lavarla da soli e trovare poi delle vere e proprie gore chiare davvero orribili.

La temperatura

È difficile da credere, ma la causa è davvero tanto incredibile quanto semplice: tutto dipende dalla temperatura. Dunque questo è l’errore imperdonabile che facciamo tutti quando laviamo la macchina e che paghiamo davvero caro.

Quando portiamo l’auto a lavare ovviamente la utilizziamo fino a raggiungere la nostra destinazione. Oppure, addirittura facciamo altre commissioni ed infine approdiamo al lavaggio. Questo è il motivo per cui parte della carrozzeria risulterà essere calda. Questo è l’errore. La schiuma del sapone, poggiata sulla superficie calda, evapora ancora prima che venga risciacquata. Forma quindi degli antiestetici aloni. Questi diventano ben visibili quando la macchina è asciutta. Inutile poi insistere a strofinare quella parte. Il medesimo problema si pone quando si lava l’auto nelle ore più calde del giorno o quando è stata al sole. Inevitabilmente il risultato ci deluderà. Gran parte del nostro sforzo sarà vanificato a causa di questo comune e banale errore.

Il momento giusto

Dunque lavare l’auto nel momento giusto ci consente di risparmiare tempo e fatica, ma soprattutto di ottenere un buon risultato. Se optiamo per il fai da te, la mattina presto, quando l’aria è ancora fresca, è il momento migliore. In alternativa, se preferiamo l’autolavaggio prestiamo attenzione a questo particolare. Prima di insaponare l’auto una spruzzata di acqua fredda su tutta la carrozzeria consentirà di evitare spiacevoli inconvenienti.

Da fare sempre

Qualunque sia la nostra scelta è fondamentale asciugare bene tutte le parti della nostra macchina. Dalla carrozzeria ai vetri, va passato un panno per eliminare le gocce. Ebbene questo è l’errore imperdonabile che facciamo tutti quando laviamo la macchina e che paghiamo davvero caro.

Condividiamo questo piccolo trucchetto con i nostri cari che ci tengono ad avere un’auto sempre scintillante Potrà certamente essere di aiuto.

