È vero che non è la stagione ideale per mettersi a friggere ma come rinunciare quando siamo al mare a una meravigliosa frittura mista? Anche a casa nonostante le temperature proibitive una frittura di pesce e verdure croccanti spesso riesce a sconfiggere il tabù dei fornelli. Almeno dato che non riusciamo a rinunciarci proviamo almeno a rendere la frittura un po’ più leggera. Svelato finalmente il segreto per una frittura leggera ma gustosissima che tutti ci invidieranno ed è più semplice di quanto si possa pensare.

Via le uova dentro l’acqua gassata

Come nello sport ecco che facciamo una sostituzione: via le uova e dentro l’acqua gassata per una pastella davvero particolare.

Il segreto starà proprio nell’utilizzare dell’acqua a temperatura molto fredda anzi quasi ghiacciata. Ci serviranno:

150 grammi di farina 00;

150 ml abbondanti di acqua con le bollicine.

Ecco come preparare la nostra insolita ma leggera pastella per un fritto che non cambierà nel suo sapore:

prendiamo una terrina e cominciamo a inserire la farina e immediatamente dopo l’acqua in piccole dosi mescolando bene il tutto;

stiamo attenti a non fare grumi e cerchiamo di arrivare a una pastella né troppo liquida ma nemmeno troppo densa. Mettiamo più farina se la troviamo troppo acquosa e viceversa più acqua nel caso sia troppo consistente.

I nostri Lettori si saranno chiesti come mai l’acqua così fredda per la pastella. Risposta molto semplice: perché a contatto con l’olio bollente andrà a formare proprio quella crosticina leggera e croccante che ci farà impazzire.

Anche la birra chiara non è male

Stessa modalità ma cambio di protagonista per chi vuole creare un fritto con la birra al posto dell’acqua. Anche qui niente uova ma solo una birra chiara molto fredda ma con un goccio di olio extravergine che riequilibri l’amaro della bevanda. La pastella fatta con la birra richiede un piccolo segreto finale che nessuno però conosce: un goccio di succo di limone. Come fanno i grandi chef.

