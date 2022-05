Tre secondi piatti sfiziosi e di effetto consigliati dagli esperti per spendere poco quando abbiamo tante persone a tavola

Con l’allentamento delle misure di controllo dei contagi e l’arrivo dei primi caldi si può finalmente tornare a riunire con amici e famiglia. Cosa c’è di meglio, dunque, dell’organizzare pranzi e cene tutti insieme in una terrazza, un giardino o in qualsiasi spazio. Per quanto sia sempre più diffusa la formula “ognuno porta qualcosa”, le quantità da preparare per un gran numero di persone possono incidere anche sul portafoglio. Per questo motivo condividiamo con i nostri Lettori tre secondi piatti sfiziosi e di effetto consigliati dagli esperti che mettano d’accordo tutti i gusti.

Con e senza carne

Per chi ama la carne ecco un secondo piatto leggero e gustoso con un tocco di classe. Dunque prepariamo delle piccole polpettine di carne. Possiamo farle di vitello, di manzo o di carne mista a seconda delle nostre preferenze e dell’offerta disponibile al momento dell’acquisto. Una volta preparate infariniamole bene su ogni lato. Quindi mettiamole in una teglia dal bordo altro insieme con un mix di succo di limone acqua e vino bianco. Lasciamo cuocere il tutto a fuoco medio fino a che i liquidi non si saranno addensati. Le polpette avvolte in una crema agrumata al limone andranno portate in tavola calde, o anche tiepide. Il successo è assicurato sia con i grandi che con i bambini.

Un’alternativa senza carne ma egualmente sostanziosa si può preparare con le zucchine, ottime in questa stagione, insieme con delle olive saporite e del formaggio spalmabile. Dunque laviamo e tagliamo le zucchine a quadratini. Spadelliamole velocemente a fuoco vivace con un fondo di olio ed uno spicchio di aglio. Nel mentre prepariamo un impasto classico per le crêpes a base di latte, uova e farina. Cuociamole quindi in padella o con l’apposita crêpiere. Quindi stendiamo la crespella ottenuta su un piano e spalmiamo su metà di essa il formaggio. Adagiamoci le olive senza nocciolo Aggiungiamo poi le zucchine saltate. Infine ricopriamo la farcitura con l’altra metà della crêpes. Possiamo servire il piatto così com’è, oppure lasciare dorare sotto il calore del grill qualche minuto spennellando la superfice con fiocchetti di burro o con uno strato sottile di besciamella.

Tre secondi piatti sfiziosi e di effetto consigliati dagli esperti per spendere poco quando abbiamo tante persone a tavola

Possiamo sbizzarrirci con la fantasia nella preparazione della frittata di patate. Dunque dopo aver sbolletato i tuberi, peliamoli e lasciamoli intiepidire. Quindi uniamo le patate schiacciate con le uova ed una grattata di prezzemolo e parmigiano. Per un tocco di colore aggiungiamo anche dei tocchetti di prosciutto, i pisellini, o ancora punte di asparagi o delle melanzane a cubetti, La cottura può essere fatta sia in padella che al forno. Il risultato sarà comunque di bell’effetto ed il sapore super appetitoso.

Lettura consigliata

