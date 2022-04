Un’insalata fresca è il la scelta migliore nelle giornate più calde. Un piatto unico che rinfresca, è completo e bilanciato, veloce da preparare e non fa ingrassare. Con un’unica pietanza riusciamo a fare il pieno di fibre, vitamine e sali minerali. C’è chi ama l’insalata in busta già pronta all’uso, o chi preferisce il cespo intero. In tutti i casi, una volta condita è difficile che si mantenga fresca e croccante per i giorni a venire. Tuttavia la scelta di gettarla nei rifiuti non è l’unica alternativa.

Ebbene, non butteremo mai più l’insalata avanzata anche se condita perché possiamo trasformarla in piatti succulenti in poche e semplici mosse.

Partiamo dalla ricetta più veloce, quella che è un ottimo salva-cena dell’ultimo minuto ricco di gusto. Dunque, prendiamo una padella antiaderente e mettiamoci un filo d’olio ed uno spicchio di aglio. Una volta che questo sarà dorato aggiungiamo un peperoncino. Quindi versiamoci l’insalata già condita. Lasciamo andare a fuoco vivo per qualche minuto. A parte tostiamo della frutta secca, utile per dare il tocco di classe croccante al piatto. Possiamo scegliere pinoli o mandorle a seconda delle nostre preferenze. Quindi uniamo le due preparazioni. Infine aggiungiamo delle olive saporite prive di nocciolo. Ideali sarebbero quelle ripiene, o quelle grandi verdi note come olive di Gaeta. Ecco dunque un ottimo contorno pronto in cinque minuti. Ma non finisce qui.

Non butteremo mai più l’insalata avanzata anche se condita dopo aver scoperto questi 3 modi alternativi per riutilizzarla

Questa stessa preparazione, infatti, si può adoperare in una torta salata. Dunque foderiamo una pirofila da forno con della pasta sfoglia. Quindi con i rebbi di una forchetta bucherelliamo il fondo per favorire una cottura omogenea. Versiamo l’insalata sulla pasta e pareggiamola con una spatola. Chi vuole dare un tocco più deciso al piatto potrà unire del prosciutto cotto o mortadella a cubetti oppure delle fettine di salame. Quindi spolveriamo con parmigiano o pecorino grattato oppure con ricotta salata a lamelle. Quindi passiamo in forno a 200° per una decina di minuti fino a che non sarà ben dorata.

Un ultimo suggerimento per un piatto dall’impatto scenico sorprendente, che dà il meglio di sé con insalate come radicchio, indivia o scarola avanzate. Dunque, ungiamo leggermente una pirofila con dell’olio Evo. Quindi adagiamo le foglie di insalata avanzate. Copriamo il tutto con una panatura arricchita con del prezzemolo e del parmigiano tritato. Doriamo quindi in forno per qualche minuto et voilà un bellissimo gratin è pronto per andare in tavola.

