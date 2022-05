Maggio è un mese molto importante per il nostro orto. Ormai le temperature sono abbastanza stabili e c’è sempre meno il rischio di imbattersi nelle gelate. Possiamo quindi abbandonare il semenzaio e occuparci direttamente della semina in pieno campo. Inoltre, maggio è anche il mese dei trapianti. Ovvero, si trasferiscono le piantine appena germogliate da un ambiente protetto al campo aperto. Un’operazione molto delicata, che deve essere eseguita in maniera corretta e con attenzione. Questo è proprio il momento giusto per rimboccarsi le maniche e sistemare il nostro orto.

Le principali attività di maggio

Il clima mite di questo mese aiuta a far germogliare le piante. Ma sviluppa anche la crescita di tutte quelle erbe infestanti che potrebbero intralciare le nostre colture. Infatti, queste erbacce potrebbero non solo soffocare le nostre piante, ma anche assorbire dal terreno tutte le sostanze nutritive. Quindi è necessario, in molti casi, estirparle.

Anche la pacciamatura è molto importante in questo periodo. Parliamo di un’operazione che aiuta a tenere il terreno umido e a proteggere le radici. Se vogliamo che le nostre piante siano sempre sane e rigogliose, dobbiamo necessariamente controllarle. Infatti, afidi e parassiti sono sempre in agguato. Questi pericolosi insetti potrebbero attaccare le piante e succhiare la loro linfa fino a farle morire. Possiamo risolvere il problema utilizzando dei diserbanti chimici. Oppure preparare in casa dei macerati alle erbe molto efficaci.

Oltre a semine, trapianti e pulizia del terreno anche questa operazione sarebbe fondamentale per avere un orto sano e florido

Abbiamo visto come, durante il mese di maggio, sia fondamentale seminare, trapiantare, pulire il terreno ed eliminare gli afidi. Ma non dimentichiamo assolutamente di rincalzare le piante. La rincalzatura è una tecnica molto utilizzata negli orti domestici. Ma come funziona? Si sposta del terreno alla base della pianta, creando una piccola montagnetta che protegge il fusto. Questa operazione si effettua principalmente per difendere la pianta dal freddo, ma anche per mantenere il terreno umido durante i mesi estivi. Inoltre, questa tecnica rende la pianta più stabile ed evita che venga piegata dal vento.

Naturalmente dobbiamo rincalzarla nel momento giusto, perché potremmo altrimenti farla marcire. Inoltre, per creare la montagnetta, utilizziamo del terreno umido. Quindi, oltre a semine, trapianti e pulizia del terreno, anche questa operazione sarebbe fondamentale per far crescere una pianta sana e rigogliosa.

