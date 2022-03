Non servono grandi lavori complicati e costosi per rendere bellissimi gli spazi più piccoli fuori e dentro casa. Bastano poche semplici idee e ogni ambiente si può trasformare in qualcosa di magnifico.

Si vede ad esempio coi terrazzi piccoli e stretti, che si possono arredare con pochi euro ottenendo comunque un effetto che lascerà a bocca aperta.

Spostandoci in giardino, alcune soluzioni per abbellirlo arrivano dal fai da te, per esempio mettendo delle comunissime bottiglie di vetro a testa in giù.

Stupende alla vista sono anche delle soluzioni utili per illuminare il giardino creando un’atmosfera magica.

Tre idee da sogno per arredare e illuminare il piccolo giardino davanti a casa senza corrente elettrica

Quando si tratta di illuminazione del giardino, ci si potrebbe preoccupare della spesa dovuta al consumo di elettricità. Tuttavia, esistono in commercio delle soluzioni alternative che non richiedono l’uso di corrente elettrica. Inoltre, si possono sfruttare delle originali idee di fai da te per rendere l’ambiente esterno ancora più magico.

La prima soluzione, che richiede meno sforzo in assoluto, è costituita dalle lampade a energia solare. Ce ne sono di diversi tipi, ma tra le più belle esteticamente troviamo quelle a sfera. Si tratta delle grandi e tonde lampade a LED che vanno a energia solare da posizionare a terra. Si avranno così degli affascinanti palloni luminosi che incorniceranno di luce il nostro giardino.

Se ne trovano di diversi colori, dal bianco al rosa all’azzurro, e alcune possono addirittura galleggiare sull’acqua. Insomma, anche una spesa maggiore all’inizio permetterà di risparmiare dopo e ottenere un effetto veramente stupendo.

Come illuminare il giardino con delle soluzioni economiche fai da te

Un altro modo per illuminare il giardino è adottare delle economiche soluzioni fai da te.

Innanzitutto, si possono usare delle torce di bambù da appendere o infilzare nel terreno. Ce ne sono di vari prezzi, ma saranno sicuramente meno costose delle lampade a energia solare.

Infine, la soluzione più economica è creare delle lanterne fai da te in cui inserire delle candele. Si possono usare dei comuni contenitori di vetro, da concentrare negli angoli dove si trascorre più tempo, quindi vicino alle sedie o sui tavolini.

Altri tipi di lanterne si possono ottenere riutilizzando in modo creativo i barattoli di latta usati. Saranno meno luminose, ma si creeranno degli effetti di luce romantici e accoglienti.

Sono queste le tre idee da sogno per arredare e illuminare i nostri giardini per prepararli in vista della bella stagione.