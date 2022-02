Chi deve affrontare il problema degli spazi piccoli sa bene che scegliere l’arredamento adatto può essere davvero difficile. La cosa migliore sarebbe trovare i componenti giusti che ottimizzino le superfici disponibili, ma a volte si tratta di soluzioni costose o che non danno l’effetto sperato.

Le idee di arredamento e i piccoli trucchi di design per far sembrare la cucina più grande, ad esempio, sono ingegnosi, ma spesso non troppo economici. Bisogna dire che la cucina è una delle stanze in cui si trascorre più tempo ed è lecito investirci di più per renderla accogliente.

Per gli esterni, invece, la situazione cambia. Qui, infatti, si può davvero risparmiare sfruttando delle soluzioni fai da te a costo quasi zero. Vediamone insieme alcune.

Abbellire un terrazzo piccolo e stretto spendendo poco è possibile con queste idee di arredamento semplici ed economiche

Per arredare un terrazzo di piccole dimensioni, innanzitutto il trucco sta nello sfruttare lo spazio verticale. Un’idea per ottimizzarlo al massimo senza rinunciare a fiori e piante è usare i pallet. Questi bancali, soprattutto se di legno, sono degli ottimi materiali di base per il fai da te. Possono infatti trasformarsi in arredamenti originali e facili da assemblare.

Per prima cosa, i pallet si possono fissare al muro in piedi sul lato lungo per avere il proprio orto o giardino verticale. Per un lavoro coi fiocchi, si potranno carteggiare, spennellare con l’impregnante ed eventualmente con la vernice. Poi, bisognerà prendere un telo per pacciamatura e fissarlo al pallet creando delle piccole sacche tra le assi. Questo sarà il posto dove mettere il terriccio e piantare fiori ed erbe aromatiche.

Messi invece uno sopra l’altro, i pallet possono essere la base di un bellissimo divanetto. Per renderlo comodo, si potrà ricoprire con cuscini e gommapiuma per l’imbottitura della seduta. Una cassa della frutta sarà invece un grazioso tavolino, da dipingere in tono con il divanetto.

Come decorare i nostri spazi e farli sembrare più grandi con alcune soluzioni fai da te

Un altro modo per rendere più grande e abbellire un terrazzo piccolo e stretto spendendo poco consiste nello scegliere le decorazioni giuste. La luce è, ad esempio, un buon modo per farlo sembrare più grande e al contempo renderlo accogliente.

Utilissime sono le luci a LED, da avvolgere attorno alla ringhiera o ai pezzi d’arredamento scelti. In alternativa, si possono lasciare sospese sopra la testa, attaccandole al muro e a delle canne di bambù, che daranno al terrazzo un’aria raffinata.

Infine, con l’aiuto di alcuni barattoli di latta usati si potranno creare delle magnifiche lanterne portacandele da appendere o tenere a terra, per un’illuminazione avvolgente.