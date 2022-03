Le nostre mani sono uno degli “strumenti” principali con cui entriamo in contatto con ciò che ci circonda, fin dai primi giorni di vita. Le usiamo per moltissime operazioni quotidiane e senza di esse condurremo un’esistenza completamente diversa. E, da qualche anno, la scienza ha scoperto un altro fatto estremamente interessante riguardo alle mani. Ovvero che potrebbero darci indicazioni anche sul carattere e sulle predisposizioni. Quindi, controlliamo la lunghezza delle dita e impariamo a conoscerci meglio. Perché potrebbero non essere solo le caratteristiche fisiche e le abitudini a dirci qualcosa di più sulla nostra intelligenza. La scienza sta indagando questo fenomeno da qualche anno e, seppur manchi unanimità e il dibattito sia sempre in corso, alcuni dati sono decisamente interessanti.

Cos’è la Digital Ratio e a quali risultati ha portato

La Digital Ratio non è altro che il rapporto tra la dimensioni dell’indice e dell’anulare della mano. Sembra un dato di poco conto o una semplice curiosità. In realtà numerosi studi scientifici sembrano dire che il rapporto tra la lunghezza delle dita potrebbe determinare molte predisposizioni e lati della personalità.

Ed è quello che ha dimostrato uno studio dell’Università britannica di Bath riportato anche da quella di Napoli. Secondo il dottor Mark Brosnan, i bambini che nascono con un indice più lungo dell’anulare sono più portati per la comunicazione e le materie letterarie. Chi ha invece l’anulare più lungo sembra avere più propensione al calcolo e alla matematica.

Il motivo sarebbe tutto nel rapporto tra testosterone ed estrogeni trasmessi dalla madre durante la gravidanza.

Controlliamo la lunghezza delle dita perché potrebbe nascondere alcune caratteristiche inaspettate del nostro carattere e svelare le nostre potenzialità

I vari studi clinici, che si sono succeduti nel corso degli anni, hanno evidenziato altre caratteristiche di chi ha un anulare più lungo dell’indice. Molte persone con questo tratto si sono affermate nel mondo dello sport. Oppure presentano una maggiore predisposizione al rischio e un’ottima capacità di ragionamento. In più, questi individui sembrano mostrare con la crescita lineamenti molto regolari e attraenti per l’altro sesso.

C’è anche chi, come il professor John Manning ha azzardato una correlazione tra la Digital Ratio e la predisposizione ad alcune malattie e patologie.

Fin qui, come abbiamo detto in precedenza, la scienza è tutt’altro che concorde sui risultati ottenuti e sui metodi di misurazione. Soprattutto sull’effetto che l’ambiente e altri fattori, come l’alimentazione, potrebbero avere sui rapporti ormonali e sullo sviluppo fisico. Ma resta il fatto che la letteratura relativa al tema è decisamente molto vasta e ha coinvolto decine di prestigiose Università in tutto il Mondo. Un lavoro che merita di essere comunque analizzato.

Approfondimento

