Certe volte basta solo un pizzico di creatività per realizzare delle soluzioni davvero utili per la propria casa senza spendere un euro. Se all’inizio possono sembrare assurde, il risultato finale è sempre sorprendente.

Per esempio, è incredibile come si possano riutilizzare in cucina degli oggetti così particolari come i vecchi candelabri. Eppure, in poco tempo e con una spesa minima si possono ottenere delle soluzioni a dir poco geniali.

Per questo motivo in tanto mettono bottiglie di vetro nell’orto o nel giardino, piantandole a testa in giù nel terreno. Si tratta di un modo semplicissimo e a costo zero per creare qualcosa di stupefacente.

Quali attività e lavori si possono fare in orti e giardini nella stagione invernale

Nei mesi freddi le attività da fare nell’orto e nel giardino non sono molte, ma sono utilissime per avere una produzione rigogliosa in primavera. Quando le giornate cominciano a diventare più calde, ci si può dedicare anche alla potatura degli alberi da frutto.

Nel frattempo, però, ci può divertire in un’attività certamente più sedentaria, ma comunque utile, la progettazione. Progettare il proprio orto o giardino significa valutare quali lavori ordinari e straordinari fare e quando, ma anche pensare all’estetica. Anche se è un elemento di secondo piano in relazione ad un buon risultato in termini produttivi, anche l’occhio vuole la sua parte.

Vediamo in cosa possono esserci utili le bottiglie di vetro per progettare un orto e un giardino meravigliosi.

Ecco perché molti mettono le bottiglie di vetro a testa in giù nel terreno dell’orto o del giardino

Solide e resistenti, le bottiglie di vetro non temono le intemperie, per questo sono perfette per creare delle decorazioni anche all’esterno.

In particolare, si possono mettere a testa in giù una vicina all’altra per creare qualcosa di unico a livello estetico. Infatti, saranno delle perfette demarcazioni di sentieri e aiuole.

Per fare un sentiero serviranno numerose bottiglie, quindi conviene giocare d’anticipo e cominciare a chiederle a parenti e amici. Quando si raggiunge un numero sufficiente di bottiglie, si dovranno creare due linee parallele, a destra e a sinistra, per delimitare un sinuoso sentiero. Tra i due lati, lungo il camminamento, si può mettere a piacere uno strato di ghiaia.

Nell’orto, invece, in particolare, le bottiglie di vetro possono delimitare le diverse tipologie di colture, come se fossero le stanze di una casa. Inoltre, sono perfette anche per circoscrivere le aiuole sia nell’orto che nel giardino.

Lasciarle così come sono permette alla luce di giocare con riflessi e trasparenze. Altrimenti, si possono anche dipingere con vernici specifiche per il vetro e adatte anche per gli esterni. Ecco perché molti mettono le bottiglie di vetro nei loro giardini e negli orti.