Guai a buttare nel cestino i barattoli di latta usati perché valgono oro con queste 3 semplici ma utilissime idee di riciclo per la casa

Pratici, veloci da preparare e a lunga conservazione, i cibi in scatola riescono a salvare ogni pasto. Riempiono le dispense ed è a loro che ci rivolgiamo quando non sappiamo davvero cosa mettere nel piatto.

Ma l’utilità del cibo in scatola non si esaurisce solo in cucina; infatti, le lattine sono una risorsa preziosa per moltissime idee di riciclo. Oggi ne proponiamo 3 davvero pratiche, utili e semplici da applicare.

Per qualunque utilizzo creativo dei barattoli di latta, prima di tutto bisogna togliere l’etichetta e limare le parti taglienti. Una volta fatto questo, i barattoli sono pronti per essere riciclati.

Prima di tutto, i barattoli di latta sono facilmente utilizzabili come bellissimi vasi per le nostre piante, soprattutto quelle più piccole o le piante grasse, che hanno bisogno di poca acqua. Per realizzarli, praticare qualche foro alla base del barattolo per permettere all’acqua di drenare e alla terra di respirare. Poi, creare un fondo di argilla espansa o ghiaia e aggiungere un po’ di terra. Posare la piantina delicatamente nel barattolo e aggiungere altra terra. Per un effetto migliore, dipingere il barattolo con i colori acrilici oppure, se tenuto in casa, avvolgerlo in stoffe colorate da decorare con dei nastrini.

I barattoli di latta possono anche diventare dei comodissimi contenitori per spugnette e utensili da cucina da appendere vicino al lavello. Basta tagliarli a metà in senso verticale e incollarli a un pannello di compensato. Con dei colori acrilici si possono dipingere barattoli e pannello, in tono con le pareti e l’arredamento della cucina.

L’ultima simpatica e utile idea prevede di trasformare i barattoli in stupende lanterne decorative portacandele. Bucherellarli con l’aiuto di chiodi e martello in modo casuale o creando forme semplici come cuori, cerchi o stelle che si illuminano al buio. Poi, dipingere i barattoli con una vernice ignifuga. Una volta preparate le lanterne, inserirvi all’interno una candela, e riporle sul davanzale o appenderle al soffitto con l’aiuto di catenelle o fili di rame.

Altre 2 idee di riciclo utili, semplici e intelligenti

Per esempio, si può riciclare un capo che tutti hanno nell’armadio e che ha un valore inestimabile: i jeans. Anche quando sono vecchi e usurati, chi li butta commette un clamoroso errore e uno spreco perché sono utilissimi per queste 3 idee di riciclo pratiche e originali.

Invece, per non buttare i fiori appassiti e conservarli più a lungo, ecco 3 fantastiche idee utili, semplici e intelligenti.

