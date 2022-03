Per pulire bagno, fornelli, forno e tavoli, questo prodotto che abbiamo in casa potrebbe essere addirittura meglio di bicarbonato e detersivi

Siamo alle porte della primavera e tra qualche giorno dovremo iniziare a pensare alle temutissime pulizie di stagione. Per nostra fortuna, esistono trucchetti geniali e prodotti che potrebbero facilitare notevolmente il lavoro. Qualche giorno fa, abbiamo imparato come pulire la parte superiore degli armadi, una delle più difficili da raggiungere. Oggi, invece, scopriremo le proprietà pulenti di uno dei prodotti più comuni in assoluto. Un prodotto che potrebbe rivelarsi davvero fenomenale per pulire bagno, fornelli, forno e tavoli. Vediamo di cosa si tratta e come usarlo nel modo giusto per dire addio alle macchie difficili senza faticare più del dovuto.

Sembra incredibile ma per pulire il bagno potrebbero bastare solo acqua e sale da cucina

Abbiamo svelato il mistero. Il prodotto che useremo per pulire buona parte della casa è il comunissimo sale da cucina. Il sale ha la capacità di rimuovere le macchie ostinate, è un buon antiruggine e se usato correttamente potrebbe eliminare anche la muffa.

Iniziamo dal bagno. Abbiamo il WC e i sanitari incrostati? Lasciamo nel cassetto i prodotti chimici e prepariamo una soluzione con acqua calda e un pugnetto di sale. Passiamola direttamente sulle macchie e lasciamo agire per qualche minuto. Sciacquiamo e probabilmente diremo addio alle incrostazioni.

Con il sale possiamo anche pulire le piastrelle della doccia e togliere la muffa. Usiamo la stessa miscela e passiamola nel box. Il sale è infatti in grado di assorbire l’umidità e i liquidi.

Usiamo il sale per pulire i fornelli e il forno

Le straordinarie proprietà del sale potrebbero rivelarsi utilissime anche per la pulizia di fornelli e forno. Soprattutto se abbiamo macchie d’olio incrostate. Anche in questo caso la ricetta sarà quella composta da acqua calda e una manciata di sale. Passiamola su griglie e parti sporche e facciamo riposare la zona interessata. Avremo anche un effetto brillantante decisamente bello da vedere.

Per pulire il forno, invece, avremo bisogno di qualche passaggio in più. Accendiamolo e riscaldiamolo leggermente. A questo punto prepariamo la miscela di acqua e sale in proporzione 2 a 1 e usiamo uno spray per spruzzarla in tutti gli angoli. 15 minuti di pazienza e poi asciughiamo con un panno asciutto. Probabilmente riusciremo anche a eliminare i cattivi odori.

Per pulire bagno, fornelli, forno e tavoli, questo prodotto che abbiamo in casa potrebbe essere addirittura meglio di bicarbonato e detersivi

Pochi lo sanno ma il sale potrebbe rivelarsi fenomenale anche per la pulizia di tavoli e comodini. In questo caso, però, dovremmo fare più attenzione. I mobili antichi e quelli più delicati potrebbero tollerare male l’aggressività del sale. In questo caso, meglio affidarsi a un prodotto specifico per quel materiale.

Se non ci sono problemi, possiamo procedere ancora con lo spray con acqua e sale. Spruzziamolo direttamente sulla zona macchiata e asciughiamo delicatamente. Sporco e aloni diventeranno un antico ricordo.

Approfondimento

Pulire sotto ai mobili senza inondazioni di polvere salvando la schiena diventa facilissimo con questi trucchetti geniali e questo insospettabile elettrodomestico