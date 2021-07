La pandemia e le varie restrizioni imposte negli ultimi mesi hanno avuto un effetto importante sulla salute mentale delle persone. Un effetto decisamente negativo. Gli ultimi studi scientifici affermano che gli episodi depressivi sono aumentati di cinque volte rispetto al periodo pre-pandemia. E sono cresciuti di sette volte i sintomi gravi. Ma fortunatamente oggi esistono molti modi per curare questi problemi. E se per la depressione maggiore è sempre meglio consultare uno specialista, per gli episodi più leggeri possono rivelarsi utili anche alcuni rimedi naturali. Ad esempio trattare la depressione è possibile con questi 3 alimenti che probabilmente abbiamo in casa.

Gli anacardi e la curcuma sono due incredibili anti-depressivi naturali

Tra gli antidepressivi naturali più potenti ci sono sicuramente gli anacardi. Sono ricchi di Vitamina B6 e magnesio, due sostanze che hanno un influsso decisamente positivo sull’umore e sulle funzioni cerebrali. Ma soprattutto contengono un’elevata quantità di triptofano, un composto molto simile alla serotonina, l’ormone responsabile dell’umore. La dose giornaliera consigliata è di circa 30 grammi.

Per curare la depressione è ottima anche la curcuma. Secondo uno studio recente questa spezia ha effetti migliori sulle patologie depressive rispetto ad alcuni dei più noti farmaci. In questo caso parliamo di integratori con alta concentrazione di curcuma ma i benefici possono arrivare anche dal comune uso alimentare.

i cibi ricchi di magnesio

Il magnesio è uno dei “carburanti” più importanti per il nostro cervello. Basti pensare che la scienza attribuisce ad alcuni casi di depressione lieve proprio la carenza di questo minerale.

Il magnesio contribuisce alla produzione di serotonina e può rivelarsi utile anche per trattare ansia e sbalzi d’umore. Crusca e cioccolato fondente sono gli alimenti che ne contengono di più. Inseriamoli nella nostra dieta quotidiana e in pochi giorni noteremo i primi benefici.

