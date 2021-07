L’arrivo dell’estate, le fioriture, il fogliame lussureggiante e il colore. Questo è quello che caratterizza giardini e balconi nel periodo più caldo dell’anno.

Tuttavia, non è raro vedere sfiorire le nostre piante in agosto; molte infatti hanno già dato il meglio di loro stesse.

In un precedente articolo si era trattato delle piante che possono essere potate nel mese di agosto. Tra queste, in particolare si era scritto delle rose e dei trucchi per stimolarne la fioritura.

Al contrario, però, esistono alcune piante che non dovranno mai essere potate in questo periodo dell’anno. Potare si inserisce tra i comportamenti sbagliati che mettono a rischio la salute delle piante in estate. I motivi sono diversi e tutti ugualmente validi.

Ecco i comportamenti sbagliati che mettono a rischio la salute delle piante in estate

Tra le piante che bisognerebbe necessariamente lasciare tranquille in questo periodo troviamo quelle a fioritura invernale.

Tra queste troviamo la forsizia che, se potata alla fine dell’estate, potrebbe non fiorire nei prossimi mesi.

Infatti, è molto semplice commettere errori capaci di danneggiare la pianta, tra questi tagliare via erroneamente i fiori.

Aceri

Tra le piante da non potare assolutamente in questo periodo dell’anno vale la pena nominare gli aceri.

Infatti, la potatura formativa di queste piante potrebbe danneggiarle se effettuata in estate.

La corteccia dell’acero è ricca di linfa, se la pianta non è in fase di riposo vegetativo questa linfa potrebbe fuoriuscire.

Questo potrebbe creare dei problemi al nostro acero.

In ogni caso è bene prestare molta attenzione anche alla salute degli uccelli che si nascondono nella chioma degli alberi. Infatti, potare in modo sbagliato le piante, può trasformare i rami in armi capaci di ferire gli animali.

Piante che producono bacche

Un’altra tipologia di pianta che non andrebbe mai potata a fine state è quella che produce bacche.

Decidendo di procedere a potatura si priverà il giardino del colore delle bacche e, soprattutto, si lasceranno senza cibo gli uccelli.

Infatti, moltissimi uccelli si nutrono delle bacche prodotte da piante come il viburno.

Lo stesso discorso si potrà fare per le cosiddette erbe ornamentali.

Si consiglia di lasciare i frutti sulla pianta per permettere agli uccelli di nutrirsi e per donare colore alle bordure.