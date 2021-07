L’organismo umano è una macchina quasi perfetta. Ogni funzione si lega alle altre in un equilibrio miracoloso che ancora oggi è oggetto di decine e decine di ricerche scientifiche. Buona parte del merito di questo funzionamento spetta alle sostanze antiossidanti, ovvero quelle molecole che eliminano gli scarti creati dal lavoro continuo delle cellule. Ogni giorno le assumiamo tramite l’alimentazione. E ci sono alcuni alimenti che ne contengono più di altri. Sono questi i 5 antiossidanti più potenti in natura secondo la scienza.

Come si calcola il potere antiossidante di un alimento

Le capacità antiossidanti di un alimento si misurano tramite la scala ORAC ideata da un gruppo di studiosi dell’Università di Boston. Un ordine di misura che mette in fila i cibi in base alla quantità di molecole contenute capaci di assorbire i temutissimi radicali liberi.

Attenzione però, la scala ORAC non è un mantra assoluto in quanto non considera le differenze tra antiossidanti diversi. Resta comunque un utile mezzo di classificazione per valutare le proprietà dei vari alimenti. E ora che abbiamo capito come si calcola il potere antiossidante di una sostanza andiamo a scoprire le migliori 5 da inserire nella dieta.

Sono questi i 5 antiossidanti più potenti presenti in natura secondo la scienza: la classifica

Al primo posto della graduatoria ORAC ci sono con ampio distacco sugli inseguitori i carciofi, ortaggi che possiamo tranquillamente coltivare in vaso. Basti pensare che un solo frutto contiene circa 9.828 unità ORAC.

Sul secondo gradino del podio troviamo il succo di uva nera. Un bicchiere contiene 5.216 unità. Seguono i mirtilli con 3.480, le pere a quota 3.000 e le melanzane con 2.463. Le unità vengono calcolate in base al potenziale antiossidante di 100 grammi di prodotto. Sono questi i 5 antiossidanti più potenti presenti in natura secondo la scienza.

Chiudiamo la nostra classifica con un consiglio utile. Quando decidiamo di inserire queste preziose sostanze nella dieta non dobbiamo mai esagerare. I medici e i nutrizionisti consigliano di non superare mai la quantità di 5.000 unità ORAC al giorno. Sono sufficienti per mettere le nostre cellule al riparo dall’invecchiamento precoce e da moltissime malattie degenerative.