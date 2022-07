In estate c’è la tendenza a occuparsi molto di più del proprio aspetto fisico. Questo è comprensibile, infatti per molti la preparazione alla fatidica prova costume inizia già a marzo, con i primi tepori. Gli inestetismi dovuti alla cellulite e al cedimento della massa muscolare, in questo contesto, possono diventare un cruccio pressante.

Per quanto l’alimentazione sia un fattore fondamentale e sia possibile scegliere cibi con calorie pari quasi a zero che stimolano la diuresi e il metabolismo basale, a volte una dieta non è sufficiente. Inoltre, per risolvere gli inestetismi in tempi molto rapidi, è necessario ricorrere ai trattamenti per glutei sodi con macchinari, radiofrequenza e acido ialuronico, presso un centro estetico accreditato.

Infatti, anche eliminando le abitudini negative che favoriscono la cellulite, come il fumo o la sedentarietà, i miglioramenti si andrebbero a consolidare solo sul lungo termine. È vero che risalire alle cause del problema è determinante, ma è innegabile che in molti casi un sollievo immediato può essere un enorme incoraggiamento, che rafforza la volontà di cambiare.

Ad esempio, per sciogliere i cumuli adiposi su cosce e glutei, il chirurgo estetico potrebbe proporre un trattamento chiamato criolipolisi, che consiste nel somministrare ai tessuti uno shock termico. Si tratta di una tecnica di raffreddamento che non si ripercuote sui vasi sanguigni, ma annienta le cellule adipose. Per nulla doloroso, questo trattamento offre risultati permanenti con appena 4 sedute. Il costo, a seconda della zona trattata, oscilla tra le 400 e le 1000 euro.

Trattamenti per glutei con macchinari, radiofrequenza e acido ialuronico

La criolipolisi sarebbe molto più efficace se abbinata a delle sedute di radiofrequenza, ovvero somministrando uno shock termico in senso opposto. Attraverso questa cessione di calore, si possono ottenere dei benefici sulla microcircolazione e attivare la produzione di collagene. Sono consigliate normalmente 10 sedute, dal costo massivo di 120 euro cadauna.

Un’alternativa è il trattamento a microonde, che agisce sui tessuti in profondità. Si tratta di una piastra che viene posizionata fredda sulle zone da trattare ed è una pratica completamente indolore. Sarebbe utile soprattutto per rassodare, levigare la pelle e ridisegnare le curve.

Le cellule adipose vengono sostanzialmente aggredite e depauperate. Gli eccessi di grasso verrebbero smaltiti in modo fisiologico. Normalmente, si prescrivono 4 sedute, a un prezzo che oscilla tra i 300 e i 500 euro.

Se il problema invece si presenta come uno svuotamento dei glutei, questo potrebbe essere risolvibile mediante l’utilizzo non di macchinari, ma di acido ialuronico. Invece che optare per un intervento chirurgico di riempimento, si può assumere questa sostanza. Sia per via orale, in quanto in commercio esistono una miriade di integratori specifici, concepiti per questo scopo, sia in siero. L’acido ialuronico ha un altissimo peso molecolare ed è perfetto per aumentare il volume dei glutei, senza ricorrere alla gluteoplastica.

È possibile anche farselo iniettare dal chirurgo estetico, evitando dolore, cicatrici e interventi invasivi. In questo caso, il costo complessivo del trattamento si alza in un range che va dalle 2000 alle 5000 euro.

