Per apparire perfetti in vista della prova costume, ormai, rimane pochissimo tempo. Chi si sta industriando da mesi dovrebbe aver già raggiunto ottimi risultati. Chi solo da qualche settimana, magari, ne avrà di buoni o discreti. Invece, chi non è interessato, avrà fatto le proprie valutazioni per giungere alla conclusione che non ne vale la pena. In fondo, non tutti sono fanatici del fisico. Per fortuna, verrebbe da dire, perché altrimenti saremmo tutti uguali.

Invece, chi predilige lo stare in forma insieme al divertimento, sarà sicuramente più attratto dal gioco. Ultimamente è il padel a essere molto in voga. Uno sport diventato quasi status symbol, grazie ai tanti vip che lo praticano. Non solo, è assai frequentato anche dalle donne che, spesso lo preferiscono alla palestra, soprattutto per il suo aspetto ludico.

Non tutte le località balneari, però, sono già attrezzate con i campi dedicati a questo sport di origine messicana e sudamericana. Tuttavia, esiste uno sport abbastanza affine che, se possibile, è ancor più faticoso. Non fosse altro perché viene giocato sulla sabbia e sappiamo quanto questa sia limitante per i movimenti. Oppure benefica, a seconda di come la si vuole vedere. Perché muoversi con agilità sulla sabbia non è da tutti. Per raggiungere quel livello, bisogna davvero essere in forma.

Per mantenere il corpo in forma è questo lo sport da fare in spiaggia

Basta un campo simile a quello da beach volley, come tanti ce ne sono sulle nostre spiagge. Due o quattro racchette, un po’ di polso e tanta resistenza. Poi, il beach tennis sarà una piacevole sorpresa, anche per chi non è molto avvezzo con le racchette.

Uno sport divertente e molto utile per tenersi in forma. Uno sforzo notevole, perché giocato spesso con alte temperature e dovendo disimpegnarsi su un terreno non propriamente facile. Il beach tennis è una disciplina sostanzialmente italiana. Nata e sviluppatasi da noi, grazie a quattro amici sulle spiagge della riviera estense, è diventato ufficialmente uno sport nel 1996.

La storia

Fece la sua comparsa ai Giochi del Mare del 1999 e da lì ha cominciato il suo lento diffondersi. Soprattutto in Emilia Romagna, dove si stima ci sia esattamente la metà di tutti i campi presenti sul suolo italiano. Infatti, partito da un campo da beach volley, ha via via assunto misure diverse, con una rete di misura differente, con un’altezza di 170 centimetri. Ancora non ha raggiunto la diffusione che ci si attendeva. Anche se, a livello internazionale, se i nostri giocatori, nel padel, fanno da comparse, nel beach tennis sono tra i migliori.

Per mantenere il corpo in forma è questo, dunque, lo sport da praticare in spiaggia: il beach tennis, completo, faticoso e divertente. Un’alternativa valida a chi vuole tenersi allenato anche durante le vacanze. Senza trascurare gli esercizi per migliorare la postura e rafforzare i glutei.

Lettura consigliata

I più divertenti e funzionali sport da spiaggia che ci faranno alzare dal lettino per ottenere un corpo tonico ed allenato