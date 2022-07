C’è tempo fino al 30 luglio 2022 per inviare domanda ed eventualmente iniziare un’esperienza lavorativa in Costa Crociere. Sulle navi della compagnia si ricercano 20 candidati per uno specifico ruolo. Grazie ai requisiti accessibili le opportunità sono rivolte a tantissimi. Ne è un esempio il diploma come titolo di studio minimo richiesto e la poca esperienza necessaria. Scopriamone di seguito i dettagli.

I dettagli sull’offerta

L’annuncio di lavoro per Costa Crociere è stato segnalato di recente sul portale SardegnaLavoro. Basta il diploma per 20 posti di lavoro a cui accedere nel ruolo di cuoco di bordo. Le risorse selezionate verranno impiegate sulle navi per produrre quotidianamente pasti per gli ospiti presenti, servendosi delle tecniche base per la preparazione. Per accedere a questa opportunità è necessario avere un’esperienza pregressa, anche se breve, in cucina. Seguono una conoscenza della lingua italiana di livello avanzato, della lingua inglese di livello pre-intermedio e dimestichezza nell’utilizzo del pacchetto Office. Chiudono il quadro buone capacità di problem solving, organizzative, saper lavorare sotto pressione e la disponibilità a trasferte.

Sono strettamente necessari per salire a bordo diversi certificati, indicati nel bando ufficiale. Chiariamo che questi ultimi potranno essere conseguiti anche dopo le fasi selettive. A tal proposito, Costa Crociere offre un contributo pari a circa 1000 euro per agevolare i costi dei corsi, previa valutazione della stessa. Fra le possibili rotte che i candidati selezionati percorreranno a bordo sono incluse Mediterraneo, Dubai e Nord Europa. Riguardo ai termini contrattuali, è prevista assunzione a tempo determinato della durata massima di 5 mesi e in formula full time. Può essere prevista proroga o riduzione della collaborazione fino a 30 giorni a seconda delle esigenze aziendali.

Basta il diploma per 20 posti di lavoro in Costa Crociere in questo ruolo

Maggiori dettagli sulla posizione e sui requisiti sono disponibili alla pagina dedicata sulla piattaforma SardegnaLavoro. Una volta acceduti al portale sarà necessario inserire il seguente codice nel campo Codice Annuncio per filtrare l’offerta: 1500022211000000000242718. Cliccando sul tasto Cerca potremo visualizzare l’opportunità per 20 cuochi di bordo a tempo determinato. Dunque, selezioniamo Visualizza per accedere alle info complete.

Dalla pagina raggiunta potremo, inoltre, visualizzare i certificati necessari per il profilo, come ad esempio il Certificato HACCP PSSR – Sopravvivenza e salvataggio in mare. Noteremo, inoltre, che nella sezione Ulteriori condizioni offerte viene indicato che vitto e alloggio a bordo sono a carico dell’impresa.

Altre opportunità accessibili con diploma

È in breve scadenza anche l’annuncio per la posizione di portalettere in Poste Italiane. C’è tempo fino al 31 luglio per inviare domanda. L’offerta è rivolta a candidati diplomati, indipendentemente dall’esperienza.

Lettura consigliata

